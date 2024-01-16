Авіаудар по Донеччині — прокуратура розпочала розслідування

Наслідки удару по Нью-Йорку на Донеччині. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Через ворожий обстріл селища Нью-Йорк у Донецькій області, прокуратура розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей, крім того, люди можуть перебувати під завалами.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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За даними слідства, 15 січня о 18:00 армія РФ завдала авіаудару по багатоквартирних будинках в смт Нью-Йорк. Через ворожий обстріл 62-річна отримала осколкові поранення, вона на момент атаки перебувала на вулиці.

Наслідки удару по Нью-Йорку на Донеччині. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Крім того, тілесні ушкодження дістали чоловіки 66 та 68 років. Одного з них уламки російського снаряда дістали у власній оселі, а другий намагався пересидіти обстріл у підвалі.

"Постраждалих доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. За наявною на теперішній час інформацією, під завалами ще можуть перебувати люди. Також правоохоронці встановлюють тип озброєння, яке ворог застосував проти цивільних", — йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, загарбники обстріляли Дніпровське на Миколаївщині вчора, 15 січня. Під завалами опинилися жінка та двоє дітей.

Крім того, упродовж попередньої доби російські окупанти обстріляли Харківську область з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, обійшлося без постраждалих.