ВСУ уничтожили за сутки более 200 вражеских БпЛА, — Тарнавский
За прошедшие сутки Силы обороны нейтрализовали или уничтожили около 200 различных вражеских БпЛА на Таврическом направлении. Кроме того, российская армия уменьшилась на 394 человека.
Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Тарнавский рассказал об успехах ВСУ
"За минувшие сутки нейтрализованы или уничтожены 200 различных вражеских БпЛА. Враг нанес 39 авиационных ударов, провел 36 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов", — говорится в сообщении.
Кроме того, Силы обороны ликвидировали 394 оккупанта. Всего за сутки враг потерял 54 единицы техники.
- пять танков,
- 14 ББМ,
- 15 артсистем,
- одну РСЗО,
- одно средство ПВО,
- 16 автомобилей,
- две единицы специальной техники.
Также наши военные уничтожили один состав боеприпасов, один состав горюче-смазочных материалов и еще один важный объект противника.
Напомним, недавно украинские военные уничтожили редкую российскую санитарную бронемашину тактического звена ЗСА-Т в Луганской области. На эту операцию бойцы ВСУ потратили несколько ударных беспилотников.
Кроме того, воины ВСУ уничтожили вражеский расчет ударных БпЛА на левом берегу Днепра в Херсонской области.
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