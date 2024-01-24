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ВСУ уничтожили за сутки более 200 вражеских БпЛА, — Тарнавский

24 января 2024 10:50
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ВСУ уничтожили за сутки более 200 вражеских БпЛА, — Тарнавский
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки Силы обороны нейтрализовали или уничтожили около 200 различных вражеских БпЛА на Таврическом направлении. Кроме того, российская армия уменьшилась на 394 человека.

Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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"За минувшие сутки нейтрализованы или уничтожены 200 различных вражеских БпЛА. Враг нанес 39 авиационных ударов, провел 36 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов", — говорится в сообщении.

Кроме того, Силы обороны ликвидировали 394 оккупанта. Всего за сутки враг потерял 54 единицы техники.

  • пять танков,
  • 14 ББМ,
  • 15 артсистем,
  • одну РСЗО,
  • одно средство ПВО,
  • 16 автомобилей,
  • две единицы специальной техники.

Также наши военные уничтожили один состав боеприпасов, один состав горюче-смазочных материалов и еще один важный объект противника.

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Напомним, недавно украинские военные уничтожили редкую российскую санитарную бронемашину тактического звена ЗСА-Т в Луганской области. На эту операцию бойцы ВСУ потратили несколько ударных беспилотников.

Кроме того, воины ВСУ уничтожили вражеский расчет ударных БпЛА на левом берегу Днепра в Херсонской области.

обстрелы
военная техника
оккупанты
дроны
война в Украине
Александр Тарнавский

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