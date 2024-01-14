ВСУ уничтожили уже 370 тысяч российских оккупантов
Вооруженные силы Украины уничтожили уже 370 тысяч российских захватчиков. В частности, за минувшие сутки ликвидировали 840 военных Российской Федерации.
Об этом говорится в возведении Генштаба.
Потери российских окупантов
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 840 российских захватчиков. Кроме того, они нанесли врагу потери в военной технике, уничтожив 10 танцев, 33 бронированных машины, 19 артиллерийских систем и многое другое.
В общем, потери врага выглядят следующим образом:
- личного состава — около 370 000 (+840) человек;
- танков — 6075 (+10) ед;
- боевых бронированных машин — 11302 (+33) ед;
- артиллерийских систем — 8747 (+19) ед;
- РСЗО — 957 (+0) ед;
- средства ПВО — 648 (+2) ед;
- самолетов — 329 (+0) ед;
- вертолетов — 324 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 6861 (+13);
- крылатые ракеты — 1814 (+8);
- корабли /катера — 23 (+0) ед;
- подводные лодки — 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 11667 (+35) ед;
- специальная техника — 1353 (+8).
В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются.
Ранее мы рассказывали, что прошлый 2023 год действительно был победным для Украины. Ведь пока ВСУ находились в обороне, одного нашего защитника российская армия теряла 8.
Напоминаем, что Вооруженные силы Украины ежедневно наносят удары по позициям россиян. При этом сами оккупанты несут серьезные потери на фронте.
Читайте Новини.LIVE!