Командующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Фото: УНИАН

Вооруженные силы Украины уничтожили уже 370 тысяч российских захватчиков. В частности, за минувшие сутки ликвидировали 840 военных Российской Федерации.

Об этом говорится в возведении Генштаба.

Читайте также:

Строительство Генштаба Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб

Потери российских окупантов

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 840 российских захватчиков. Кроме того, они нанесли врагу потери в военной технике, уничтожив 10 танцев, 33 бронированных машины, 19 артиллерийских систем и многое другое.

В общем, потери врага выглядят следующим образом:

личного состава — около 370 000 (+840) человек;

танков — 6075 (+10) ед;

боевых бронированных машин — 11302 (+33) ед;

артиллерийских систем — 8747 (+19) ед;

РСЗО — 957 (+0) ед;

средства ПВО — 648 (+2) ед;

самолетов — 329 (+0) ед;

вертолетов — 324 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6861 (+13);

крылатые ракеты — 1814 (+8);

корабли /катера — 23 (+0) ед;

подводные лодки — 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 11667 (+35) ед;

специальная техника — 1353 (+8).

В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются.

Ранее мы рассказывали, что прошлый 2023 год действительно был победным для Украины. Ведь пока ВСУ находились в обороне, одного нашего защитника российская армия теряла 8.

Напоминаем, что Вооруженные силы Украины ежедневно наносят удары по позициям россиян. При этом сами оккупанты несут серьезные потери на фронте.