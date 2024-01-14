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ВСУ уничтожили уже 370 тысяч российских оккупантов

14 января 2024 08:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ВСУ уничтожили уже 370 тысяч российских оккупантов
Командующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Вооруженные силы Украины уничтожили уже 370 тысяч российских захватчиков. В частности, за минувшие сутки ликвидировали 840 военных Российской Федерации.

Об этом говорится в возведении Генштаба.

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Строительство Генштаба Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб

Потери российских окупантов

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 840 российских захватчиков. Кроме того, они нанесли врагу потери в военной технике, уничтожив 10 танцев, 33 бронированных машины, 19 артиллерийских систем и многое другое.

В общем, потери врага выглядят следующим образом:

  • личного состава — около 370 000 (+840) человек;
  • танков — 6075 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин — 11302 (+33) ед;
  • артиллерийских систем — 8747 (+19) ед;
  • РСЗО — 957 (+0) ед;
  • средства ПВО — 648 (+2) ед;
  • самолетов — 329 (+0) ед;
  • вертолетов — 324 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 6861 (+13);
  • крылатые ракеты — 1814 (+8);
  • корабли /катера — 23 (+0) ед;
  • подводные лодки — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11667 (+35) ед;
  • специальная техника — 1353 (+8).

В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются.

Ранее мы рассказывали, что прошлый 2023 год действительно был победным для Украины. Ведь пока ВСУ находились в обороне, одного нашего защитника российская армия теряла 8.

Напоминаем, что Вооруженные силы Украины ежедневно наносят удары по позициям россиян. При этом сами оккупанты несут серьезные потери на фронте.

война
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Украина
оккупанты
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