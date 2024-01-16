ВСУ показали, как ювелирно уничтожили сразу два российских "Урагана"

Уничтожение российских "Ураганов". Фото: скриншот

Украинские артиллерийские войска успешно атаковали две вражеские установки БМ-27 "Ураган" в районе селения Бриловка в Херсонской области, используя ракеты системы HIMARS. Обе установки БМ-27 Ураган были успешно уничтожены.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Местоположение российских реактивных систем залпового огня было определено благодаря аэроразведке, проведенной над временно захваченной территорией. Полученные координаты были переданы украинским артиллеристам, которые и осуществили обстрел российских реактивных артиллерийских установок с использованием системы HIMARS.

Обе установки БМ-27 "Ураган" были уничтожены на окраине Бриловки, расположенной на левом берегу реки в Херсонской области. Проведение разведки и корректировку огня осуществляли операторы БпЛА из 140-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины.

Напомним, что на Запорожском направлении Силы специальных операций Украины уничтожили российский фронтовой разведывательный беспилотник ZALA вместе с его операторами.

Также мы писали, что на Донецком направлении операторы ССО уничтожили три вражеских зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" за неделю. Кроме того, военным удалось зафиксировать меткие удары на видео.