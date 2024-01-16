ВСУ показали, как ювелирно уничтожили сразу два российских "Урагана"
Украинские артиллерийские войска успешно атаковали две вражеские установки БМ-27 "Ураган" в районе селения Бриловка в Херсонской области, используя ракеты системы HIMARS. Обе установки БМ-27 Ураган были успешно уничтожены.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
Уничтожение российских "Ураганов"
Местоположение российских реактивных систем залпового огня было определено благодаря аэроразведке, проведенной над временно захваченной территорией. Полученные координаты были переданы украинским артиллеристам, которые и осуществили обстрел российских реактивных артиллерийских установок с использованием системы HIMARS.
Обе установки БМ-27 "Ураган" были уничтожены на окраине Бриловки, расположенной на левом берегу реки в Херсонской области. Проведение разведки и корректировку огня осуществляли операторы БпЛА из 140-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины.
Напомним, что на Запорожском направлении Силы специальных операций Украины уничтожили российский фронтовой разведывательный беспилотник ZALA вместе с его операторами.
Также мы писали, что на Донецком направлении операторы ССО уничтожили три вражеских зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" за неделю. Кроме того, военным удалось зафиксировать меткие удары на видео.
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