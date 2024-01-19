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Злочини ТЦК і слова Захарової — ТОП 3 фейки про мобілізацію від РФ

19 січня 2024 06:11
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
ТОП 3 найпопулярніші російські фейки — у ЦПД відреагували на них
Українські чоловіки у приміщенні військкомату. Фото: liga.net
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Під час повномасштабної війни в Україні росіяни всіма силами намагаються нашкодити населенню і зіпсувати їхнє мислення. Тому вороги з країни-агресорки масово розповсюджують фейки, які розхитують настрій населення в Україні.

У Центрі протидії дезінформації в Telegram оприлюднили ТОП 3 фейки від росіян.

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Україна повинна повернути без’ядерний статус

Одним з останніх фейків, які поширили російни як інформаційну атаку, є слова речниці МЗС Росії Марії Захарової. Йдеться про те, що закінчення повномасштабної війни в Україні можливо лише у тому випадку, якщо Україна повернеться до джерел своєї державності.

"Всеосяжне, справедливе і стійке мирне врегулювання можливе тільки шляхом повернення України до джерел своєї державності — нейтрального, позаблокового і без'ядерного статусу", — нібито заявила Марія Захарова.

Речница МВД РФ Мария Захарова
Речниця МЗС РФ Марія Захарова на саміті. Фото: скриншот з YouTube

Втім, у Центрі протидії дезінформації стверджують, що ця інформація є справжньою маніпуляцією з боку росіян.

Фокус Володимира Зеленського зі "зникненням грошей"

На одному з каналів РФ оприлюднили фотографію президента України Володимира Зеленського зі словами про те, що глава держави нібито краде гроші. До того ж, росіяни приурочили цю інформацію до відомого фокусника Девіда Копперфілда.

"Знаменитий фокусник-ілюзіоніст Девід Копперфілд, який з 2014 року підтримує РФ, опублікував у своєму Instagram комікс із Зеленським і зникненням грошей! Традиційний фокус Зеленського зі "зникненням грошей" здивував навіть відомого ілюзіоніста Копперфілда. Наш слон!" — йдеться під знімком з Володимиром Зеленським.

Публікація з російського каналу "Шейх Тамир"
Фейк з російського каналу "Шейх Тамир". Фото: скриншот з Telegram

Проте, у Центрі протидії дезінформації кажуть, що ця інформація від росіян є фейком.

Злочинний бізнес на базі ТЦК

На російському каналі в Telegram поширюється інформація стосовно того, що в Україні нібито працює злочинний бізнес на базі ТЦК. Росіяни кажуть, що за допомогою документів викрадених на вулицях чоловіків нібито беруть кредити і створюють махінації з нерухомістю.

"На базі ТЦК працює злочинний "бізнес", в якому до відправлення на фронт використовують документи викрадених на вулицях чоловіків для взяття кредитів, відкриття фірм-прокладок, корупційних схем із виведення отриманих злочинним шляхом коштів, махінацій з нерухомістю", — стверджують на російському Telegram-каналі.

Публікація з каналу "Первый Харьковский"
Фейк росіян з каналу "Первый Харьковский". Фото: скриншот з Telegram

Але у Центрі протидії дезінформації стверджують, що ця інформація також є брехливою.

Публікація з каналу Центру протидії дезінформації
Спростування російських фейків від Центру протидії дезінформації. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, ми писали про те, що український військовослужбовець спростував фейки росіян стосовно мобілізації. 

Раніше ми розповідали про те, що у Центрі протидії дезінформації відреагували на те, що окупанти висаджують десант під Харковом. 

Також ми повідомляли про те, що росіяни активно поширюють фейк про пересування українських переселенців у Європі.

фейки
росіяни
війна в Україні
ЦПД

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