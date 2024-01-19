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Преступления ТЦК и слова Захаровой — ТОП-3 фейка о мобилизации от РФ

19 января 2024 06:11
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
ТОП-3 самых популярных российских фейков — в ЦПД отреагировали на них
Украинские мужчины в помещении военкомата. Фото: liga.net
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Во время полномасштабной войны в Украине россияне всеми силами пытаются навредить населению и испортить мышление. Поэтому враги из страны-агрессора массово распространяют фейки, расшатывающие настроение населения в Украине.

В Центре противодействия дезинформации в Telegram обнародовали ТОП-3 фейка от россиян.

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Украина должна вернуть безъядерный статус

Одним из последних фейков, которые распространили россияне как информационную атаку, являются слова пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой. Речь идет о том, что окончание полномасштабной войны в Украине возможно только в том случае, если Украина вернется к источнику своей государственности.

"Всеобъемлющее, справедливое и устойчивое мирное урегулирование возможно только путем возвращения Украины к источникам своей государственности — нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса", — заявила Мария Захарова.

Речница МВД РФ Мария Захарова
Представитель МИД РФ Мария Захарова на саммите. Фото: скриншот с YouTube

Впрочем, в Центре противодействия дезинформации утверждают, что эта информация является настоящей манипуляцией со стороны россиян.

Фокус Владимира Зеленского с "исчезновением денег"

На одном из каналов РФ обнародовали фотографию президента Украины Владимира Зеленского со словами о том, что глава государства якобы ворует деньги. К тому же, россияне приурочили эту информацию к известному фокуснику Дэвиду Копперфилду.

"Знаменитый фокусник-иллюзионист Дэвид Копперфилд, с 2014 года поддерживающий РФ, опубликовал в своем Instagram комикс с Зеленским и исчезновением денег! Традиционный фокус Зеленского с "исчезновением денег" удивил даже известного иллюзиониста Копперфилда. Наш слон!" — идет речь под снимком с Владимиром Зеленским.

Публикация по российскому каналу "Шейх Тамыр"
Фейк с российского канала "Шейх Тамир". Фото: скриншот с Telegram

Однако, в Центре противодействия дезинформации говорят, что эта информация от россиян является фейком.

Преступный бизнес на базе ТЦК

На российском канале в Telegram распространяется информация, что в Украине якобы работает преступный бизнес на базе ТЦК. Россияне говорят, что с помощью документов похищенных на улицах мужчины якобы берут кредиты и создают махинации с недвижимостью.

"На базе ТЦК работает преступный "бизнес", в котором для отправки на фронт используют документы похищенных на улицах мужчин для взятия кредитов, открытия фирм-прокладок, коррупционных схем по выводу полученных преступным путем средств, махинаций с недвижимостью", — утверждают на российском Telegram -канале.

Публикация по каналу "Первый Харьковский"
Фейк россиян с канала "Первый Харьковский". Фото: скриншот с Telegram

Но в Центре противодействия дезинформации утверждают, что эта информация также неправдивая.

Публикация по каналу Центра противодействия дезинформации
Опровержение российских фейков от Центра противодействия дезинформации. Фото: скриншот с Telegram

Напомним, мы писали о том, что украинский военнослужащий опроверг фейки россиян о мобилизации.

Ранее мы рассказывали о том, что в Центре противодействия дезинформации отреагировали на то, что оккупанты высаживают десант под Харьковом.

Также мы сообщали, что россияне активно распространяют фейк о передвижении украинских переселенцев в Европе.

фейки
россияне
война в Украине
ЦПД

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