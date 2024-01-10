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Жорін прокоментував відео одеського конфлікту з працівниками ТЦК

10 січня 2024 01:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Жорін прокоментував відео одеського конфлікту з працівниками ТЦК
Працівники ТЦК, з якими розгорілася сварка в Одесі. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Майор ЗСУ, екскомандир полку "Азов", заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що в ТЦК працює багато бійців після поранень на передовій, тому до них слід ставитися з повагою. Таким чином військовий відреагував на сварку, що трапилася між жінкою та представниками ТЦК в Одесі.

Про це Максим Жорін написав у Telegram, де також прикріпив відповідне відео.

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"Більшість історій з ТЦК саме такі, а не ті, які всі так люблять розганяти. Справді в військкоматах зараз працює багато бійців після поранень, тому що вони поки не можуть далі виконувати бойові завдання. Вони заслужили на адекватне ставлення та повагу, а не хамство, як це часто дозволяють собі наші громадяни", — зазначив Жорін під відео. 

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика 18+

Він не відкидає ситуацій, коли представники ТЦК перевищують свої повноваження, тому за це мають нести відповідальність.

"Але в більшості в медіапростір закидують фейки та роздувають ці "новини" цілеспрямовано — для зриву мобілізації та поширення паніки серед населення", — пояснив Жорін.

Екскомандир "Азову" нагадав, що в Україні триває війна, тому варто стати на захист держави. Він додав, що ніхто за українців цього не робитиме.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу екскомандира "Азову" Максима Жоріна
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу екскомандира "Азову" Максима Жоріна

Нагадаємо, що в Одесі трапився конфлікт із працівниками ТЦК. В ході сварки жінка нахамила представнику військкомату, заявивши, що він має йти на передову, той відповів нецензурною лексикою й додав, що перебуває на відновленні.

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