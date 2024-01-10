Жорин прокомментировал видео одесского конфликта с работниками ТЦК

Сотрудники ТЦК, с которыми разгорелась ссора в Одессе. Фото: скриншот

Майор ВСУ, экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что в ТЦК работает много бойцов после ранений на передовой, поэтому к ним следует относиться с уважением. Таким образом, военный отреагировал на ссору, случившуюся между женщиной и представителями ТЦК в Одессе.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram, где также прикрепил соответствующее видео.

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"Большинство историй из ТЦК именно такие, а не те, которые все так любят разгонять. Действительно в военкоматах сейчас работает много бойцов после ранений, потому что они пока не могут дальше выполнять боевые задания. Они заслужили адекватное отношение и уважение, а не хамство, как это часто позволяют себе наши граждане", — отметил Жорин под видео.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика 18+

Он не исключает ситуации, когда представители ТЦК превышают свои полномочия, поэтому они за это должны нести ответственность.

"Но в большинстве в медиапространство забрасывают фейки и раздувают эти "новости" целенаправленно — для срыва мобилизации и распространения паники среди населения", — пояснил Жорин.

Экс-командир "Азова" напомнил, что в Украине идет война, поэтому стоит стать на защиту государства. Он добавил, что никто за украинцев не будет этого делать.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала экс-командира "Азова" Максима Жорина

Напомним, что в Одессе произошел конфликт с работниками ТЦК. В ходе ссоры женщина нахамила представителю военкомата, заявив, что он должен идти на передовую, тот ответил нецензурной лексикой и добавил, что находится на восстановлении.