Зеленський закликав зробити усе можливе, щоб уникнути замороження війни з РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE

Головною метою України на 2024 рік Президент України Володимир Зеленський назвав потребу зробити усе необхідне, аби "не заморозити конфлікт". У випадку, якщо це станеться, росіяни матимуть час, щоб підготуватися до потужного наступу.

Про це на пресконференції у Латвії повідомив Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, замороження війни матиме позитивні наслідки для Росії. Відтак, ворог матиме час для того, аби підготуватися до потужного контрнаступу на території України. Президент підкреслив, що потрібно зробити усе можливе, щоб не допустити цього. За словами глави держави, ми мусимо витримати цей рік і закінчити війну до її "заморозки".

"Не можна допустити, щоб молоді люди, які сьогодні приходять на нашу землю і вмирають, щоб вони перетворилися через інформаційну політику і через додаткові роки і тренування в ту саму армію, яка на початку війни до нас прийшла і нас вбивала", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що пауза у війні з Росією лише допоможе ворогу. Росіяни зможуть накопичити сили та зброю, аби повторити вторгнення за кілька років.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Латвії, де він зустрівся з президентом Едгарсом Рінкевичсом. Латвійський лідер заявив, що держава надасть Україні новий пакет військової допомоги та укладе дві важливі угоди.