Зеленский призвал сделать все возможное, чтобы избежать заморозки войны с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео Новини.LIVE

Главной целью Украины на 2024 год Президент Украины Владимир Зеленский назвал потребность сделать все необходимое, чтобы "не заморозить конфликт". В случае, если это произойдет, у россиян будет время, чтобы подготовиться к мощному наступлению.

Об этом на пресс-конференции в Латвии сообщил Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, заморозка войны будет иметь положительные последствия для России. Следовательно, у врага будет время для того, чтобы подготовиться к мощному контрнаступлению на территории Украины. Президент подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы не допустить этого. По словам главы государства, мы должны выдержать этот год и закончить войну до ее "заморозки".

"Нельзя допустить, чтобы молодые люди, которые сегодня приходят на нашу землю и умирают, чтобы они превратились из-за информационной политики и из-за дополнительных лет и тренировок в ту же армию, которая в начале войны к нам пришла и нас убивала", — отметил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что пауза в войне с Россией только поможет врагу. Россияне смогут накопить силы и оружие, чтобы повторить вторжение через несколько лет.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Латвию, где он встретился с президентом Эдгарсом Ринкевичсом. Латвийский лидер заявил, что государство предоставит Украине новый пакет военной помощи и заключит два важных соглашения.