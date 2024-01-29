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Зеленський вважає, що Німеччина може стати лідером у військовій підтримці України

29 січня 2024 09:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський вважає, що Німеччина може стати лідером у військовій підтримці України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський заявив що хоче, аби Німеччина посіла перше місце в Європейському Союзі за наданням допомоги Україні. Він вважає, що в Німеччини одна з найсильніших економік Європи.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD

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Як зазначив Зеленський, зараз Німеччина є другим лідером серед союзників України.

Водночас він припускає, що країна може стати першою в цьому списку, хоч цей сценарій і є малоймовірним. 

"Німеччина могла б консолідувати Європейський Союз. Багато країн мають серйозні економічні відносини та економічну залежність від рішень Німеччини, оскільки вона має сильну європейську економіку", — сказав Президент.

Український лідер вважає, що затримка постачання ракет Taurus не є провиною Шольца — "є багато речей, які канцлер не може сказати публічно".

Водночас він розкритикував політику минулого уряду Німеччини на чолі з Ангелою Меркель.

"Я розчарований політикою Німеччини, яка не зіграла тієї ролі, на яку заслуговувала Україна в окупації Криму — на яку заслуговувала Європа і світ. Який заслужив усіх людей, які тоді жили і які потім полягли у великій війні", — зауважив Зеленський.

Заяви Президента свідчать про "значну зміну" українсько-німецьких відносин після нерозуміння щодо блокади постачання танків Leopard.

Нагадаємо, що Зеленський пояснив, як припинення допомоги Україні від США вплине на Європу. За його словами, якщо так станеться — це потягне за собою не дуже хороші наслідки.

Крім того, міністр фінансів Німеччини, лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер заявив про необхідність збільшення постачань допомоги з Європейського союзу для України. За його словами, Німеччина робить великий внесок для перемоги України і готова допомагати ще більше.

Володимир Зеленський
Німеччина
військова допомога
Олаф Шольц
війна в Україні

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