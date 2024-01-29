Зеленский считает, что Германия может стать лидером в военной поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Германия заняла первое место в Европейском Союзе по предоставлению помощи Украине. Он считает, что у Германии одна из наиболее сильных экономик среди стран Европы.

Об этом Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.

Читайте также:

Военная помощь Украине от Германии

Как отметил Зеленский, сейчас Германия является вторым лидером среди союзников Украины.

В то же время он предполагает, что страна может стать первой в этом списке, хотя этот сценарий и маловероятен.

"Германия могла бы консолидировать Европейский Союз. Многие страны имеют серьезные экономические отношения и экономическую зависимость от решений Германии, поскольку у нее сильная европейская экономика", — сказал Президент.

Украинский лидер считает, что задержка поставок ракет Taurus не вина Шольца — "есть много вещей, которые канцлер не может сказать публично".

В то же время он подверг критике политику прошлого правительства Германии во главе с Ангелой Меркель.

"Я не разочарован Олафом. Я разочарован политикой Германии, которая не сыграла той роли, которой заслуживала Украина в оккупации Крыма — которой заслуживала Европа и мир. Которой заслужили все люди, которые тогда жили и потом полегли в большой войне",— отметил Зеленский.

Заявления Президента свидетельствуют о "значительном изменении" украинско-германских отношений после непонимания блокады поставок танков Leopard.

Напомним, что Зеленский объяснил, как остановка помощи Украине от США повлияет на Европу. По его словам, если так произойдет, это повлечет за собой не очень хорошие последствия.

Кроме того, министр финансов Германии лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил о необходимости увеличения поставок помощи из Европейского союза для Украины. По его словам, Германия вносит большой вклад для победы Украины и готова помогать еще больше.