Зеленський відповів Трампу на гучні заяви про завершення війни за 24 години

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде щасливим, якщо Дональд Трамп завершить війну в Україні за 24 години. При цьому він зазначив, що у разі перемоги Трампа на президентських виборах підтримка з боку США навряд чи зміниться.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

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Коли журналіст нагадав Зеленському про заяву Трампа, яка затверджувала можливість завершення війни за 24 години, і запитав про довіру до Трампа, український лідер відповів, що він готовий обговорити це з експрезидентом США.

Зеленський наголосив, що якщо підхід Трампа справді принесе мир у такий короткий термін, він буде щиро радий. Президент України наголосив на трагічності втрат, які країна зазнає щодня, і висловив готовність вітати будь-які ефективні мирні ініціативи.

"Ну, я поспілкуюся з ним. І я скажу вам чесно — якщо його формат чи його формула приведуть до миру, і йому справді достатньо 24 години, то я буду дуже щасливим президентом. Дуже щасливим. Тому що я знаю, скільки за одну добу ми втрачаємо людей. Я знаю, скільки це коштує", — сказав Зеленський.

На питання про наявність контактів з Трампом Зеленський згадав їхню єдину зустріч, що відбулася до вступу на посаду Джо Байдена. Він описав зустріч як конструктивну і продуктивну, проте згадав про серйозний скандал, який послідував за нею.

Також він додав, що наразі більшість республіканців та демократів виступають за підтримку України.

Нагадаємо, що експрезидент США Дональд Трамп, який прагне знову обійняти посаду американського лідера, зробив заяву про війну в Україні. За його словами, він має чудові відносини з російським диктатором Володимиром Путіним і зможе домовитися з ним, щоб припинити бойові дії на території України.

Незабаром Президент України Володимир Зеленський відреагував на гучну заяву кандидата у президенти США Дональда Трампа завершити війну в Україні. За словами гаранта, Путін ніколи не зупиниться, а Трампу слід спочатку подумати, а потім говорити.