Зеленский ответил Трампу на громкие заявления о завершении войны за 24 часа

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет счастлив, если Дональд Трамп завершит войну в Украине за 24 часа. При этом он указал, что в случае победы Трампа на президентских выборах, поддержка со стороны США вряд ли изменится.

Об этом Зеленский сообщил в интервью немецкому телеканалу ARD.

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Когда журналист напомнил Зеленскому о заявлении Трампа, утверждавшего возможность завершения войны за 24 часа, и спросил о доверии к Трампу, украинский лидер ответил, что он готов обсудить это с экс-президентом США.

Зеленский подчеркнул, что если подход Трампа действительно принесет мир в столь короткий срок, он будет искренне рад. Президент Украины отметил трагичность потерь, которые страна несет каждый день, и выразил готовность приветствовать любые эффективные мирные инициативы.

"Ну, я пообщаюсь с ним. И я скажу вам честно — если его формат или его формула приведут к миру и ему действительно достаточно 24 часа, то я буду очень счастливым президентом. Очень счастливым. Потому что я знаю, сколько за одни сутки мы теряем людей. Я знаю, сколько это стоит", — сказал Зеленский.

На вопрос о наличии контактов с Трампом, Зеленский упомянул их единственную встречу, состоявшуюся до вступления в должность Джо Байдена. Он описал встречу как конструктивную и продуктивную, однако упомянул о серьезном скандале, последовавшем за ней.

Также он добавил, что в настоящее время большинство республиканцев и демократов выступают за поддержку Украины.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп, стремящийся снова занять пост американского лидера, сделал заявление о войне в Украине. По его словам, у него отличные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и он сможет договориться с ним, чтобы прекратить боевые действия на территории Украины.

Вскоре Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на громкие заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить войну в Украине. По словам гаранта, Путин никогда не остановится, а Трампу следует сначала подумать, а потом говорить.