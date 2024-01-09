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Зеленський в новому зверненні розкрив деталі ставки з очільниками міністерств

9 січня 2024 20:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський в новому зверненні розкрив деталі ставки з очільниками міністерств
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Зеленського
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів очну ставку з Головкомом, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом, Мінцифри, сьогодні, 9 січня. На ставці високопосадовці проаналізували забезпечення бійців зброєю та дронами. Глава держави наголосив, що логістика має пришвидшитися. 

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Очільники міністерств обговорили локальне виробництво зброї в Україні на підприємствах, а також спільно з партнерами. На ставці йшлося ще й про військову допомогу від інших країн. Він вказав, що міжнародні партнери можуть і готові постачати українським воїнам та державі усе необхідне.

"Окремо і детально проаналізували роботу наших Повітряних сил, усіх наших захисників неба. Результати збиття російських ракет і дронів. Те, що вдалося. Те, що має вдатися. Продовжуємо працювати й з усіма партнерами, щоб посилити нашу ППО", — підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що для того аби санкції проти РФ працювали, необхідно перекрити шляхи обходу санкцій. За його словами, вже є "чіткі свідчення гальмування російської оборонки".

Він висловив вдячність усім, хто працює для української перемоги.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів сьогодні розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Сторони обговорили внесок Польщі у наданні гарантій безпеки Україні.

Додамо, Володимир Зеленський провів розмову з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Лідери країн обговорили збільшення українського експорту через Румунію, ситуацію з російськими обстрілами та співпрацю з програмою підготовки українських пілотів F-16.

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