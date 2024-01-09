Зеленский в новом обращении раскрыл детали Ставки с руководителями министерств

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел очную Ставку с Главкомом, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом, Минцифрой сегодня, 9 января. На ставке чиновники проанализировали обеспечение бойцов оружием и дронами. Глава государства подчеркнул, что логистика должна ускориться.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Главы министерств обсудили локальное производство оружия в Украине на предприятиях, а также совместно с партнерами. На Ставке говорилось еще и о военной помощи других стран. Он отметил, что международные партнеры могут и готовы поставлять украинским воинам и государству все необходимое.

"Отдельно и детально проанализировали работу наших Воздушных сил, всех наших защитников неба. Результаты сбивания российских ракет и дронов. То, что удалось. То, что должно удасться. Продолжаем работать и со всеми партнерами, чтобы усилить нашу ПВО", — подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы санкции против РФ работали, необходимо перекрыть пути обхода санкций. По его словам, уже есть "четкие свидетельства торможения российской оборонки".

Он выразил благодарность всем, кто работает для украинской победы.

Напомним, Владимир Зеленский провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны обсудили вклад Польши в предоставлении гарантий безопасности Украине.

Добавим, Владимир Зеленский провел разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Лидеры стран обсудили увеличение украинского экспорта через Румынию, ситуацию с российскими обстрелами и сотрудничество с программой подготовки украинских пилотов F-16.