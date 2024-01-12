Зеленский рассказал детали соглашения между Украиной и Великобританией

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 12 января, наступил тот день, когда "история Европы изменилась". Это произошло благодаря тому, что Украина и Великобритания заключили "беспрецедентное" соглашение о безопасности.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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В чем заключается соглашение между странами

"Это не просто декларация. Это реальность, которая наступит благодаря нашему сотрудничеству и, в частности, гарантиям безопасности от выдающейся глобальной силы — Великобритании", — подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина вместе с Великобританией договорились о ее ежегодной поддержке, всестороннем сотрудничестве, чтобы украинские Силы обороны и безопасности, оборонно-промышленный комплекс, государственные институции и общественные системы обладали достаточным потенциалом.

Сдерживание российской агрессии

"Благодаря этому мы выйдем на такой уровень безопасности, который уже самим фактом своего существования будет служить для сдерживания агрессивной России. Срок действия этого соглашения с Британией — 10 лет. Срок может быть продлен — по аналогии с другими подобными договорами о безопасности, заключенными глобальными лидерами", — добавил Зеленский.

Также Президент Украины поблагодарил всех граждан Великобритании за доверие и результат, которого удалось достичь.

Визит Риши Сунака в Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев сегодня, 12 января, чтобы предоставить очередной пакет военной помощи для Украины. Итогом встречи с президентом Владимиром Зеленским стало подписание соглашения на 10 лет в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.

В свою очередь, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что подписание с Владимиром Зеленским соглашения между странами по сотрудничеству в сфере безопасности является историческим днем. По его словам, такое соглашение будет закреплять поддержку, которую Великобритания будет оказывать Украине и дальше.

Также Зеленский распространил в сети видео встречи с Риши Сунаком. Как известно, он приехал в Киев, чтобы провести переговоры с Президентом Украины.

Кроме того, Риши Сунак выступил в Верховной Раде Украины. По словам политика, Лондон никогда не оставит Украину в беде.