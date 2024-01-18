Зеленський показав нові кадри військових та ДСНС, які захищають Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто захищає нашу державу та бореться за життя в Україні. Також глава держави показав кадри смілих військових та рятувальників.

Відповідні кадри Зеленський опублікував у своїх соцмережах.

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"Україна б’ється за своє життя, і я дякую кожному й кожній, хто на фронті, у прифронтових районах, усім, хто поруч із нами в цій боротьбі та допомагає, дбає про Україну! Всім, хто пам’ятає, що результат для України потрібен щодня — максимальний результат", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня російський літак А-50 майже вибухнув і впав в Азовське море, а інший літак ІЛ-22М пошкоджений приземлився на аеродромі в РФ.

Незадовго головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію.