Зеленский показал новые кадры военных и ГСЧС, защищающих Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто защищает наше государство и борется за жизнь в Украине. Также глава государства показал кадры смелых военных и спасателей.

Соответствующие кадры Зеленский опубликовал в своих соцсетях.

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"Украина бьется за свою жизнь, и я благодарю каждого и каждую, кто на фронте, в прифронтовых районах, всех, кто рядом с нами в этой борьбе и помогает, заботится об Украине! Всем, кто помнит, что результат для Украины нужно ежедневно — максимальный результат", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 января российский самолет А-50 почти взорвался и упал в Азовское море, а другой самолет ИЛ-22М поврежден приземлился на аэродроме в РФ.

Незадолго главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.