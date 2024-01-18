Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Зеленский показал новые кадры военных и ГСЧС, защищающих Украину arrow

Зеленский показал новые кадры военных и ГСЧС, защищающих Украину

18 января 2024 12:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский показал новые кадры военных и ГСЧС, защищающих Украину
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто защищает наше государство и борется за жизнь в Украине. Также глава государства показал кадры смелых военных и спасателей.

Соответствующие кадры Зеленский опубликовал в своих соцсетях.

Читайте также:

Как спасатели и военные защищают Украину

"Украина бьется за свою жизнь, и я благодарю каждого и каждую, кто на фронте, в прифронтовых районах, всех, кто рядом с нами в этой борьбе и помогает, заботится об Украине! Всем, кто помнит, что результат для Украины нужно ежедневно — максимальный результат", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 января российский самолет А-50 почти взорвался и упал в Азовское море, а другой самолет ИЛ-22М поврежден приземлился на аэродроме в РФ.

Незадолго главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.

Владимир Зеленский
ГСЧС
военные
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме