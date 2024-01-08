Зеленский назвал количество жертв в результате сегодняшних атак по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

В трех областях Украины до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы после ударов россиян. Пока известно о четырех погибших в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Так, в Донецкой, Херсонской и Хмельницкой области продолжаются аварийно-спасательные работы после ударов оккупантов.

"Сегодняшнее утро снова, к сожалению, началось с массированной ракетной атаки. Харьков и область, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкая область", — сказал Зеленский.

Он отметил, что известно о 45 пострадавших и четырех погибших.



"Спасибо всем в мире, кто помогает Украине! Спасибо всем в Украине, кто заботится о ближнем и обо всем нашем государстве! Слава нашим воинам! Слава Украине!", — добавил Президент.

Напомним, что Главное управление ГСЧС в Донецкой области продолжает разыскивать восемь человек в результате российских обстрелов Покровска. Спасатели продолжают разбор завалов.

Также мы писали, что 8 января утром в Хмельницкой области прогремели по меньшей мере шесть взрывов. В результате вражеской атаки погибли два человека.