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Зеленский анонсировал увеличение военной помощи для Украины

14 января 2024 21:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский анонсировал увеличение военной помощи для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые две недели января придали нашему государству больше сил и возможностей. По его словам, в течение этого времени были согласованы новые военные пакеты поддержки для украинских военных.

Об этом он сказал во время своего вечернего обращения.

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Совместное производство оружия для Украины

"Есть очень нужные договоренности о совместном производстве оружия и снарядов, особенно чувствительный вопрос — дроны. Дронов будет больше. Готовим очередные хорошие новости по ПВО. Помним о ракетах, о РЭБ — средствах радиоэлектронной борьбы — будет больше", — заверил глава государства.

Также он добавил, что с каждым месяцем Украина наращивает производство собственной артиллерии. По его словам, у нашего государства достаточно потенциала, чтобы пережить "трудный путь войны".

"У нас есть потенциал, чтобы объединять мир. Есть потенциал победить. Главное — верить в свои силы. И верить в Украину. Благодарен всем, кто с Украиной и в Украине. Благодарен всем, кто бьется и работает, и волонтерит, и помогает ради того, чтобы Украина — жила", — отметил Зеленский.

Встреча в Давосе по поводу Формулы мира

Кроме того, сегодня, 14 января, в Давосе (Швейцария), проходит встреча советников лидеров государств по Формуле мира. По словам Президента, такая встреча уже четвертая.

"Сейчас представлены более 80 государств и международных организаций. И не только наши привычные партнеры в Европе и Северной Америке, но и государства Латинской Америки, Африки, Азии, Океании. Представительская встреча. Благодарен каждому лидеру и каждой стране, участвующим в этой нашей совместной работе и своим участием они подтверждают, что мировой порядок, основанный на правилах, обязательно должен быть восстановлен для всех на земле, без исключений", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Швейцарию. Эта поездка состоится завтра, 15 января.

Владимир Зеленский
Офис президента
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война в Украине

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