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Зеленський анонсував законопроєкт про множинне громадянство

22 січня 2024 10:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський анонсував законопроєкт про множинне громадянство
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни в законодавстві щодо українського громадянства та територій. Він вносить у ВРУ законопроєкт, який дозволить запровадити інститут множинного громадянства.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму привітання до Дня Соборності.  

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Президент заявив, що вносить у ВРУ законопроєкт, який дозволить запровадити інститут множинного громадянства. Це дасть змогу мати українське громадянство кожному етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. 

"Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії та Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Така можливість для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома. Не туристами, а громадянами. Великої, соборної, єдиної України", — каже Зеленський.  

Окрім цього, гарант підписав указ "Про історично населені українцями території РФ".

"Це поверненням правди про історичне минуле заради українського майбутнього", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності та нагадав рядки, які 105 років тому були проголошені на Софіївській площі. 

Володимир Зеленський
громадянство
зміни
законопроєкт

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