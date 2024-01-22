Зеленський анонсував законопроєкт про множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни в законодавстві щодо українського громадянства та територій. Він вносить у ВРУ законопроєкт, який дозволить запровадити інститут множинного громадянства.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму привітання до Дня Соборності.

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Президент заявив, що вносить у ВРУ законопроєкт, який дозволить запровадити інститут множинного громадянства. Це дасть змогу мати українське громадянство кожному етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу.

"Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії та Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Така можливість для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома. Не туристами, а громадянами. Великої, соборної, єдиної України", — каже Зеленський.

Окрім цього, гарант підписав указ "Про історично населені українцями території РФ".

"Це поверненням правди про історичне минуле заради українського майбутнього", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності та нагадав рядки, які 105 років тому були проголошені на Софіївській площі.