Зеленський анонсував законопроєкт про множинне громадянство
Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни в законодавстві щодо українського громадянства та територій. Він вносить у ВРУ законопроєкт, який дозволить запровадити інститут множинного громадянства.
Про це Володимир Зеленський сказав у своєму привітання до Дня Соборності.
Зміни в законодавстві: що анонсував Зеленський
Президент заявив, що вносить у ВРУ законопроєкт, який дозволить запровадити інститут множинного громадянства. Це дасть змогу мати українське громадянство кожному етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу.
"Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії та Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Така можливість для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома. Не туристами, а громадянами. Великої, соборної, єдиної України", — каже Зеленський.
Окрім цього, гарант підписав указ "Про історично населені українцями території РФ".
"Це поверненням правди про історичне минуле заради українського майбутнього", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності та нагадав рядки, які 105 років тому були проголошені на Софіївській площі.
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