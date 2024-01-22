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Зеленский анонсировал законопроект о множественном гражданстве

22 января 2024 10:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский анонсировал законопроект о множественном гражданстве
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в законодательстве по украинскому гражданству и территориям. Он вносит в ВРУ законопроект, позволяющий ввести институт множественного гражданства.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем приветствии ко Дню Соборности.

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Президент заявил, что вносит в ВРУ законопроект, позволяющий ввести институт множественного гражданства. Это позволит иметь украинское гражданство каждому этническому украинцу и их потомкам из разных стран мира.

"Все, кто в периоды разных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии и Латинской Америки. Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли. Такая возможность для всех, кто сможет почувствовать, что быть в Украине значит быть дома. Не туристами, а гражданами. Большой, соборной, единой Украины", — говорит Зеленский.

Кроме того, гарант подписал указ "Об исторически населенных украинцами территории РФ".

"Это возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего", — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности и напомнил строчки, которые 105 лет назад были провозглашены на Софиевской площади.

Владимир Зеленский
гражданство
изменения
законопроект

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