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Залужний відзначив досягнення загиблих Монастирського та Єніна

18 січня 2024 19:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Залужний відзначив досягнення загиблих Монастирського та Єніна
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: скриншот із відео "Рік. За кадром. Генерал"
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вшанував пам'ять загиблих рік тому в авіакатастрофі у Броварах міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та його заступника Євгена Єніна. Залужний відзначив досягнення та вклад міністра і заступника під час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив Валерій Залужний.

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Залужний вшанував пам'ять загиблого керівництва МВС

Рівно рік тому в Броварах сталася авіакатастрофа, відбулося падіння вертольота, в якому перебував очільник МВС Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін. Залужний згадав загиблих та вшанував їх пам'ять у своєму дописі. Він відзначив вклад Монастирського та Єніна у боротьбі з агресором. 

"Ми втратили професійних людей, відданих Україні. Денис та Євген із перших днів російського повномасштабного вторгнення продемонстрували сміливість, швидку реакцію та повне розуміння ситуації. Багато в чому саме завдяки їм ворогу не вдалося реалізувати своїх планів", — підкреслив Залужний.

Скриншот допису Залужного
Скриншот допису Залужного

Падіння гелікоптера у Броварах 18 січня

Торік 18 січня гелікоптер ДСНС EC-225 Super Puma, де перебувало керівництво МВС, впав на дитячий садок у Броварах Київської області. Загинули дев'ятеро людей, які були в літаку, зокрема Денис Монастирський. На літаку також були присутні:

  • Юрій Лубкович — держсекретар міністерства;
  • Євгеній Єнін — перший заступник;
  • Тетяна Шутяк — заступниця керівника Патронатної служби МВС;
  • Михайло Павлушко —  начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки;
  • Микола Анацький — фотограф. 

Новини.LIVE зібрали спогади колег та рідних про Дениса Монастирського.

Правоохоронці закінчили розслідування авіакатастрофи у листопаді минулого року, а обвинувальний акт щодо справи потрапить до суду у 2024 році.

МВС
війна
Євген Єнін
Україна
Денис Монастирський
Валерій Залужний

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