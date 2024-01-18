Залужный отметил достижения погибших Монастырского и Енина
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный почтил память погибших год назад в авиакатастрофе в Броварах министра внутренних дел Дениса Монастырского и его заместителя Евгения Енина. Залужный отметил достижения и вклад министра и его зама во время полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил Валерий Залужный.
Залужный почтил память погибшего руководства МВД
Ровно год назад в Броварах произошла авиакатастрофа, случилось падение вертолета, в котором находился глава МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Залужный вспомнил погибших и почтил их память в своем сообщении. Он отметил вклад Монастырского и Енина в борьбе с агрессором.
"Мы потеряли профессиональных людей, преданных Украине. Денис и Евгений с первых дней российского полномасштабного вторжения продемонстрировали смелость, скорую реакцию и полное понимание ситуации. Во многом именно благодаря им врагу не удалось реализовать свои планы", — подчеркнул Залужный.
Падение вертолета в Броварах 18 января
В прошлом году 18 января вертолет ГСЧС EC-225 Super Puma, где находилось руководство МВД, упал на детский сад в Броварах Киевской области. Погибли девять человек, находившихся в самолете, в том числе Денис Монастырский. В самолете также были:
- Юрий Лубкович — госсекретарь министерства;
- Евгений Енин — первый заместитель;
- Татьяна Шутяк — заместитель руководителя Патронатной службы МВД;
- Михаил Павлушко — начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности;
- Николай Анацкий — фотограф.
Новини.LIVE собрали воспоминания коллег и родных о Денисе Монастырском.
Правоохранители закончили расследование авиакатастрофы в ноябре прошлого года, а обвинительный акт по делу передадут в суд в 2024 году.
Читайте Новини.LIVE!