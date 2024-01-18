Залужный отметил достижения погибших Монастырского и Енина

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: скриншот с видео "Год. За кадром. Генерал"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный почтил память погибших год назад в авиакатастрофе в Броварах министра внутренних дел Дениса Монастырского и его заместителя Евгения Енина. Залужный отметил достижения и вклад министра и его зама во время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил Валерий Залужный.

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Залужный почтил память погибшего руководства МВД

Ровно год назад в Броварах произошла авиакатастрофа, случилось падение вертолета, в котором находился глава МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Залужный вспомнил погибших и почтил их память в своем сообщении. Он отметил вклад Монастырского и Енина в борьбе с агрессором.

"Мы потеряли профессиональных людей, преданных Украине. Денис и Евгений с первых дней российского полномасштабного вторжения продемонстрировали смелость, скорую реакцию и полное понимание ситуации. Во многом именно благодаря им врагу не удалось реализовать свои планы", — подчеркнул Залужный.

Скриншот поста Залужного

Падение вертолета в Броварах 18 января

В прошлом году 18 января вертолет ГСЧС EC-225 Super Puma, где находилось руководство МВД, упал на детский сад в Броварах Киевской области. Погибли девять человек, находившихся в самолете, в том числе Денис Монастырский. В самолете также были:

Юрий Лубкович — госсекретарь министерства;

Евгений Енин — первый заместитель;

Татьяна Шутяк — заместитель руководителя Патронатной службы МВД;

Михаил Павлушко — начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности;

Николай Анацкий — фотограф.

Новини.LIVE собрали воспоминания коллег и родных о Денисе Монастырском.

Правоохранители закончили расследование авиакатастрофы в ноябре прошлого года, а обвинительный акт по делу передадут в суд в 2024 году.