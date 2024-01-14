Залужный провел работу с командующими направлениями и командирами бригад на юге
Главнокомандующий Валерий Залужный побывал на юге Украины. Там он провел работу с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожье.
Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Залужный провел работу с командующими на юге
"Вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой несколько дней работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса", — говорится в сообщении.
Он рассказал, что там провели плодотворную работу с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожье.
"Согласовали шаги по повышению эффективности применения войск с учетом имеющихся ресурсов и оперативной обстановки", — отметил Залужный.
Кроме того, вместе с командующим Военно-морскими силами детально проработали вопросы по ситуации в акватории Черного моря.
Напомним, 5 января Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Стороны обсудили противодействие массированным обстрелам противника.
Также мы писали, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный намекнул, что Украина не сможет оборонять и отвоевать Авдеевку. Важнее сохранить жизнь украинских военнослужащих.
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