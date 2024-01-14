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Залужный провел работу с командующими направлениями и командирами бригад на юге

14 января 2024 09:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Залужный провел работу с командующими направлениями и командирами бригад на юге
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Telegram/Главнокомандующий ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Главнокомандующий Валерий Залужный побывал на юге Украины. Там он провел работу с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожье.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

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Залужный провел работу с командующими на юге

"Вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой несколько дней работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса", — говорится в сообщении.

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Валерий Залужный во время рабочей поездки. Фото: Telegram/Главнокомандующий ВСУ

Он рассказал, что там провели плодотворную работу с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожье.

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Валерий Залужный с командующими. Фото: Telegram/Главнокомандующий ВСУ

"Согласовали шаги по повышению эффективности применения войск с учетом имеющихся ресурсов и оперативной обстановки", — отметил Залужный.

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Валерий Залужный с командующими. Фото: Telegram/Главнокомандующий ВСУ

Кроме того, вместе с командующим Военно-морскими силами детально проработали вопросы по ситуации в акватории Черного моря.

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Скриншот сообщения Залужного

Напомним, 5 января Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Стороны обсудили противодействие массированным обстрелам противника.

Также мы писали, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный намекнул, что Украина не сможет оборонять и отвоевать Авдеевку. Важнее сохранить жизнь украинских военнослужащих.

ВСУ
Валерий Залужный
военные
война в Украине

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