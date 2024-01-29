Заклики скласти зброю та віддати частину територій — росіяни поширюють черговий фейк в Україні

Чоловік працює за комп'ютером. Ілюстративне фото: grabone.co.nz

Російські пропагандисти розповсюджують в Україні черговий фейк. Громадяни почали отримувати на електронні скриньки повідомлення нібито від Офісу Президента України. Росіяни закликають українців "припинити вогонь з Росією" та "передати частину територій".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Росіяни від імені ОП почали розсилати громадянам заклики про припинення війни з РФ та передачу частини територій.

Своїми повідомленнями російська ІПсО прагне вплинути на морально-психологічний стан українців, а також підірвати довіру до керівництва держави.

У Центрі протидії дезінформації наголошують на важливості дотримання декількох порад, щоб не піддатися впливу російської ІПсО:

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Завантажуйте програми й застосунки лише з офіційних джерел. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Вчасно оновлюйте операційну систему.

Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках державних органів.

Скриншот допису ЦПД

Нагадаємо, Росія поширює новий фейк про Президента України Володимира Зеленського та переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Агресори поширюють інформацію, нібито Зеленський відмовився від переговорів з Росією та залишився без грошей.

Додамо, російські пропагандисти створили у мережі черговий фейк про Україну. Вони використали цитату народного депутата Володимира В'ятровича і розтиражували її в контексті того, що нібито українські дипломати зобов'язані розповсюджувати бандерівську версію історії України у країнах глобального Півдня, Африки і Латинської Америки.