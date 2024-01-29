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Заклики скласти зброю та віддати частину територій — росіяни поширюють черговий фейк в Україні

29 січня 2024 15:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Заклики скласти зброю та віддати частину територій — росіяни поширюють черговий фейк в Україні
Чоловік працює за комп'ютером. Ілюстративне фото: grabone.co.nz
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські пропагандисти розповсюджують в Україні черговий фейк. Громадяни почали отримувати на електронні скриньки повідомлення нібито від Офісу Президента України. Росіяни закликають українців "припинити вогонь з Росією" та "передати частину територій".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Росіяни від імені ОП почали розсилати громадянам заклики про припинення війни з РФ та передачу частини територій. 

Своїми повідомленнями російська  ІПсО прагне вплинути на морально-психологічний стан українців, а також підірвати довіру до керівництва держави.

У Центрі протидії дезінформації наголошують на важливості дотримання декількох порад, щоб не піддатися впливу російської ІПсО:

  • Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах.
  • Завантажуйте програми й застосунки лише з офіційних джерел. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Вчасно оновлюйте операційну систему.
  • Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках державних органів.
Скриншот допису ЦПД
Скриншот допису ЦПД

Нагадаємо, Росія поширює новий фейк про Президента України Володимира Зеленського та переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Агресори поширюють інформацію, нібито Зеленський відмовився від переговорів з Росією та залишився без грошей.

Додамо, російські пропагандисти створили у мережі черговий фейк про Україну. Вони використали цитату народного депутата Володимира В'ятровича і розтиражували її в контексті того, що нібито українські дипломати зобов'язані розповсюджувати бандерівську версію історії України у країнах глобального Півдня, Африки і Латинської Америки. 

Офіс президента
війна
фейки
росіяни
Україна
пропаганда

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