Заклики скласти зброю та віддати частину територій — росіяни поширюють черговий фейк в Україні
Російські пропагандисти розповсюджують в Україні черговий фейк. Громадяни почали отримувати на електронні скриньки повідомлення нібито від Офісу Президента України. Росіяни закликають українців "припинити вогонь з Росією" та "передати частину територій".
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Росіяни закликають українців скласти зброю від імені керівництва держави
Росіяни від імені ОП почали розсилати громадянам заклики про припинення війни з РФ та передачу частини територій.
Своїми повідомленнями російська ІПсО прагне вплинути на морально-психологічний стан українців, а також підірвати довіру до керівництва держави.
У Центрі протидії дезінформації наголошують на важливості дотримання декількох порад, щоб не піддатися впливу російської ІПсО:
- Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах.
- Завантажуйте програми й застосунки лише з офіційних джерел. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Вчасно оновлюйте операційну систему.
- Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках державних органів.
Нагадаємо, Росія поширює новий фейк про Президента України Володимира Зеленського та переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Агресори поширюють інформацію, нібито Зеленський відмовився від переговорів з Росією та залишився без грошей.
Додамо, російські пропагандисти створили у мережі черговий фейк про Україну. Вони використали цитату народного депутата Володимира В'ятровича і розтиражували її в контексті того, що нібито українські дипломати зобов'язані розповсюджувати бандерівську версію історії України у країнах глобального Півдня, Африки і Латинської Америки.
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