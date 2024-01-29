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Призывы сложить оружие и отдать часть территорий — россияне распространяют очередной фейк в Украине

29 января 2024 15:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Призывы сложить оружие и отдать часть территорий — россияне распространяют очередной фейк в Украине
Человек работает в компьютере. Иллюстративное фото: grabone.co.nz
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские пропагандисты распространяют в Украине очередной фейк. Граждане начали получать на электронные ящики сообщения якобы от Офиса Президента Украины. Россияне призывают украинцев "прекратить огонь с Россией" и "передать часть территорий".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Россияне от имени ОП начали рассылать гражданам призывы о прекращении войны с РФ и передаче части территорий.

Своими сообщениями российская ИПсО стремится повлиять на морально-психологическое состояние украинцев, а также подорвать доверие к руководству государства.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают важность соблюдения нескольких советов, чтобы не поддаться влиянию российской ИПсО:

  • Не переходите за сомнительными гиперссылками, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс. Никогда не вводите конфиденциальные данные на подозрительных сайтах.
  • Загружайте приложения только из официальных источников. Используйте антивирусное программное обеспечение. Вовремя обновляйте операционную систему.
  • Доверяйте только проверенной информации на официальных страницах государственных органов.
Скриншот сообщения ЦПД
Скриншот поста ЦПД

Напомним, Россия распространяет новый фейк о Президенте Украины Владимире Зеленском и переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Агрессоры распространяют информацию, что Зеленский отказался от переговоров с Россией и остался без денег.

Добавим, что российские пропагандисты создали в сети очередной фейк об Украине. Они использовали цитату народного депутата Владимира Вятровича и растиражировали ее в контексте того, что якобы украинские дипломаты обязаны распространять бандеровскую версию истории Украины в странах глобального Юга, Африки и Латинской Америки.

Офис президента
война
фейки
россияне
Украина
пропаганда

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