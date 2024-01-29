Призывы сложить оружие и отдать часть территорий — россияне распространяют очередной фейк в Украине
Российские пропагандисты распространяют в Украине очередной фейк. Граждане начали получать на электронные ящики сообщения якобы от Офиса Президента Украины. Россияне призывают украинцев "прекратить огонь с Россией" и "передать часть территорий".
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Россияне призывают украинцев сложить оружие от имени руководства государства
Россияне от имени ОП начали рассылать гражданам призывы о прекращении войны с РФ и передаче части территорий.
Своими сообщениями российская ИПсО стремится повлиять на морально-психологическое состояние украинцев, а также подорвать доверие к руководству государства.
В Центре противодействия дезинформации подчеркивают важность соблюдения нескольких советов, чтобы не поддаться влиянию российской ИПсО:
- Не переходите за сомнительными гиперссылками, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс. Никогда не вводите конфиденциальные данные на подозрительных сайтах.
- Загружайте приложения только из официальных источников. Используйте антивирусное программное обеспечение. Вовремя обновляйте операционную систему.
- Доверяйте только проверенной информации на официальных страницах государственных органов.
Напомним, Россия распространяет новый фейк о Президенте Украины Владимире Зеленском и переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Агрессоры распространяют информацию, что Зеленский отказался от переговоров с Россией и остался без денег.
Добавим, что российские пропагандисты создали в сети очередной фейк об Украине. Они использовали цитату народного депутата Владимира Вятровича и растиражировали ее в контексте того, что якобы украинские дипломаты обязаны распространять бандеровскую версию истории Украины в странах глобального Юга, Африки и Латинской Америки.
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