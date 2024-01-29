Призывы сложить оружие и отдать часть территорий — россияне распространяют очередной фейк в Украине

Человек работает в компьютере. Иллюстративное фото: grabone.co.nz

Российские пропагандисты распространяют в Украине очередной фейк. Граждане начали получать на электронные ящики сообщения якобы от Офиса Президента Украины. Россияне призывают украинцев "прекратить огонь с Россией" и "передать часть территорий".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Россияне от имени ОП начали рассылать гражданам призывы о прекращении войны с РФ и передаче части территорий.

Своими сообщениями российская ИПсО стремится повлиять на морально-психологическое состояние украинцев, а также подорвать доверие к руководству государства.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают важность соблюдения нескольких советов, чтобы не поддаться влиянию российской ИПсО:

Не переходите за сомнительными гиперссылками, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс. Никогда не вводите конфиденциальные данные на подозрительных сайтах.

Загружайте приложения только из официальных источников. Используйте антивирусное программное обеспечение. Вовремя обновляйте операционную систему.

Доверяйте только проверенной информации на официальных страницах государственных органов.

Скриншот поста ЦПД

Напомним, Россия распространяет новый фейк о Президенте Украины Владимире Зеленском и переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Агрессоры распространяют информацию, что Зеленский отказался от переговоров с Россией и остался без денег.

Добавим, что российские пропагандисты создали в сети очередной фейк об Украине. Они использовали цитату народного депутата Владимира Вятровича и растиражировали ее в контексте того, что якобы украинские дипломаты обязаны распространять бандеровскую версию истории Украины в странах глобального Юга, Африки и Латинской Америки.