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Захисник "Азовсталі" розповів, як його прийняла столиця

14 січня 2024 14:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Захисник "Азовсталі" розповів, як його прийняла столиця
Захисник "Азовсталі" Ілля Ільяшенко. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Захисник "Азовсталі", маріуполець Ілля Ільяшенко вважає, що у Києві для людей немає війни. Ба більше, деякі люди дозволяють собі ображати військових, які повернулися з фронту, де захищали країну.

Про це він розповів в інтерв'ю Telegraf

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Як Ільяшенка зустрів Київ

Відомо, що військовий побував у російському полоні, а звільнили його звідти у лютому 2023 року. У Ільяшенка не залишилося дому в Маріуполі, тому він наразі проживає в Києві.

Він розповів, що столиця його "зустріла" непорозумінням та особистими образами і сподівається, що таких випадків буде менше.

"Коли потрапив до Києва, то здалося, що для багатьох тут війни вже нема. Ось саме до цього спокійного життя було непросто адаптуватися після пережитого в Маріуполі і полоні", — пригадав захисник.

Військовий зазначив, що один з конфліктів виник під час прогулянки з собакою: на той час її вік був 4 місяці й Ілля допустив помилку, не надягнувши на неї повідець.

"Так, була моя вина, що він був без повідця, підбіг до іншого пса малої породи, і підняв його, схопивши за костюм", — сказав він.

Хлопець одразу перепросив у господаря іншої собаки, але той почав погрожувати викликати поліцію та дізнавшись, звідки Ілля, запитав, чому він у Києві, а не в Маріуполі.

"Є люди, які не розуміють, як це втратити домівку, і, відповідно, мають таке незрозуміле ставлення", — додав він.

Крім того, ще один образливий випадок стався на концерті співака Монатіка: тоді військовий ненавмисне стукав ногами внаслідок контузії, а жінка на сусідньому місці попросила його пересісти якомога далі, аби він їй не заважав.

Раніше ми писали про командира розвідки полку "Азов" на позивний "Одін", який захищав "Азовсталь" у Маріуполі та потрапив до російського полону. Він розповів про своє життя після полону.

Крім того, 3 січня до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.

Київ
ЗСУ
Маріуполь
Азовсталь
захисники

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