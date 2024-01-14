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Защитник "Азовстали" рассказал, как его приняла столица

14 января 2024 14:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Защитник "Азовстали" рассказал, как его приняла столица
Защитник "Азовстали" Илья Ильяшенко. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Защитник "Азовстали" мариуполец Илья Ильяшенко считает, что в Киеве для людей нет войны. Более того, некоторые люди позволяют себе оскорблять военных, которые вернулись с фронта, где защищали страну.

Об этом он рассказал в интервью Telegraf.

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Известно, что военный побывал в плену, а освободили его оттуда в феврале 2023 года. У Ильяшенко не осталось дома в Мариуполе, поэтому он проживает в Киеве.

Он рассказал, что столица его "встретила" недоразумением и личными обидами и надеется, что таких случаев будет меньше.

"Когда попал в Киев, то показалось, что для многих здесь войны уже нет. Вот именно к этой спокойной жизни было непросто адаптироваться после пережитого в Мариуполе и плену", — вспомнил защитник.

Военный отметил, что один из конфликтов возник во время прогулки с собакой: к тому времени ее возраст был 4 месяца и Илья допустил ошибку, не надев на нее поводок.

"Да, была моя вина, что он был без поводка, подбежал к другому псу малой породы, и поднял его, схватив за костюм", — сказал он.

Парень сразу извинился перед хозяином другой собаки, но тот начал угрожать вызвать полицию и узнав, откуда Илья, спросил, почему он в Киеве, а не в Мариуполе.

"Есть люди, которые не понимают, как это потерять дом, и, соответственно, имеют такое непонятное отношение", — добавил он.

Кроме того, еще один обидный случай произошел на концерте певца Монатика: тогда военный нечаянно стучал ногами в результате контузии, а женщина на соседнем месте попросила его пересесть как можно дальше, чтобы он ей не мешал.

Ранее мы писали о командире разведки полка "Азов" на позывной "Один", защищавшем "Азовсталь" в Мариуполе и попавшем в российский плен. Он рассказал о своей жизни после плена.

Кроме того, 3 января в Украину вернулось более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.

Киев
ВСУ
Мариуполь
Азовсталь
защитники

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