Загроза авіаційного ураження — військові попереджають про нову небезпеку

Запуск ракет в небо. Фото: Picture alliance

Повітряна тривога в Україні в п'ятницю, 2 лютого, триває вже близько двох годин. Українців попереджають про загрозу ударних БпЛА та застосування авіаційних засобів ураження. "Почервоніли" наразі п'ять областей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" — попереджають захисники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога охопила такі області:

Кіровоградську,

Дніпропетровську,

Запорізьку,

Херсонську,

Миколаївську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:33. Військові пишуть про безпілотники, що заходять з півдня до Миколаївської області та прямують на північ та північний схід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Крім того, небезпека поширилась на Полтавську область.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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