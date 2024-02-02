Загроза авіаційного ураження — військові попереджають про нову небезпеку
Повітряна тривога в Україні в п'ятницю, 2 лютого, триває вже близько двох годин. Українців попереджають про загрозу ударних БпЛА та застосування авіаційних засобів ураження. "Почервоніли" наразі п'ять областей.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" — попереджають захисники.
Таким чином повітряна тривога охопила такі області:
- Кіровоградську,
- Дніпропетровську,
- Запорізьку,
- Херсонську,
- Миколаївську.
Оновлено 00:33. Військові пишуть про безпілотники, що заходять з півдня до Миколаївської області та прямують на північ та північний схід.
Крім того, небезпека поширилась на Полтавську область.
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