Угроза авиационного поражения сейчас 2 февраля – воздушная тревога продолжается

Запуск ракет в небо. Фото: Picture alliance

Воздушная тревога в Украине в пятницу, 2 февраля, длится около двух часов. Украинцев предупреждают об угрозе ударных БПЛА и применении авиационных средств поражения. "Покраснели" пять областей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 2 февраля

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Угроза применения авиационных средств поражения!" – предупреждают защитники.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:

Кировоградская,

Днепропетровске,

Запорожская,

Херсонскую,

Николаевскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:33. Военные пишут о беспилотниках, которые заходят с юга в Николаевскую область и направляются на север и северо-восток.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Кроме того, опасность распространилась в Полтавскую область.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:44. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает об очередной партии дронов, которая следует из Кинбурнской косы в Николаевскую область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 00:53. Воздушные силы сообщили об опасности беспилотников Харьковской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 01:02. "Ванек" пишет об угрозе для Днепропетровской, Николаевской и харьковской областей, куда направляются вражеские дроны.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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