Угроза авиационного поражения сейчас 2 февраля – воздушная тревога продолжается

Угроза авиационного поражения – военные предупреждают о новой опасности
Воздушная тревога в Украине в пятницу, 2 февраля, длится около двух часов. Украинцев предупреждают об угрозе ударных БПЛА и применении авиационных средств поражения. "Покраснели" пять областей.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога сейчас 2 февраля
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Угроза применения авиационных средств поражения!" – предупреждают защитники.
Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:
- Кировоградская,
- Днепропетровске,
- Запорожская,
- Херсонскую,
- Николаевскую.
Обновлено 00:33. Военные пишут о беспилотниках, которые заходят с юга в Николаевскую область и направляются на север и северо-восток.
Кроме того, опасность распространилась в Полтавскую область.
Обновлено 00:44. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает об очередной партии дронов, которая следует из Кинбурнской косы в Николаевскую область.
Обновлено 00:53. Воздушные силы сообщили об опасности беспилотников Харьковской области.
Обновлено 01:02. "Ванек" пишет об угрозе для Днепропетровской, Николаевской и харьковской областей, куда направляются вражеские дроны.
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