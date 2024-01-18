Роботодавці в Україні скаржаться на тиск з боку ТЦК — в чому справа

Оформлення документів у військкоматі. Фото: 24 Канал

Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко заявив, що військові намагаються змусити бізнес виконувати невласні їм функції. За його словами, Генеральний штаб хоче, щоб керівники компаній роздавали повістки своїм співробітникам.

Про це Олексій Мірошниченко розповідає в ефірі "Сніданку з 1+1" в YouTube.

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За словами президента Конфедерації роботодавців, бізнесу не треба робити те, що не є його роботою. Він стверджує, що повістки громадянам повинні роздавати співробітники ТЦК, а не керівники компаній, яким потрібно перевіряти інформацію про своїх працівників.

"Бізнес не повинен займатись невластивими для нього функціями. Генеральний штаб хоче, щоб директора підприємств роздавали повістки своїм працівникам. Але це не функція роботодавця, це функція працівників ТЦК. Хочуть, щоб бізнес перевіряв реєстраційні дані працівників. Але бізнес не має для цього інструментів", — каже Олексій Мірошниченко.

Публікація зі сторінки Конфедерації роботодавців України. Фото: скриншот з Facebook

Узгодження переміщення транспорту в ТЦК

Президент Конфедерації роботодавців стверджує, що військові хочуть, щоб співробітники ТЦК узгоджували переміщення транспорту в країні. Втім, як каже Мірошниченко, компанії повинні працювати задля покращення економічного стану в Україні.

"Як можна вести бізнес, якщо ти не знаєш, чи заборонять тобі їхати всередині країни, чи ні. Бізнес повинен працювати на перемогу, але нові законодавчі норми не повинні загнати економіку в тінь", — також додав Мірошниченко.

Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

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Чоловік також вважає, що у світі існують професії, без яких виробництво просто зупиниться. Саме цим людям Мірошниченко радить дати відстрочку від призову на службу, адже без них в економіці будуть великі проблеми.

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