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Вручение повесток на предприятиях — бизнес жалуется на давление ТЦК

18 января 2024 06:22
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Работодатели в Украине жалуются на давление со стороны ТЦК — в чем дело
Оформление документов в военкомате. Фото: 24 Канал
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко заявил, что военные пытаются заставить бизнес выполнять несвойственные им функции. По его словам, Генеральный штаб хочет, чтобы руководители компаний раздавали повестки своим сотрудникам.

Об этом Алексей Мирошниченко рассказывает в эфире "Сніданку з 1+1" в YouTube.

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Руководители предприятий делают не свою работу

По словам президента Конфедерации работодателей, бизнесу не нужно делать то, что не является его работой. Он утверждает, что повестки гражданам должны раздавать сотрудники ТЦК, а не руководители компаний, которым нужно проверять информацию о своих работниках.

"Бизнес не должен заниматься несвойственными ему функциями. Генеральный штаб хочет, чтобы директора предприятий раздавали повестки своим работникам. Но это не функция работодателя, это функция работников ТЦК. Хотят, чтобы бизнес проверял регистрационные данные работников. Но бизнес не имеет для этого инструментов", — говорит Алексей Мирошниченко.

Публикация со страницы Конфедерации работодателей Украины
Публикация со страницы Конфедерации работодателей Украины. Фото: скриншот с Facebook

Согласование перемещения транспорта в ТЦК

Президент Конфедерации работодателей утверждает, что военные хотят, чтобы сотрудники ТЦК согласовывали движение транспорта в стране. Впрочем, как говорит Мирошниченко, компании должны работать для улучшения экономического положения в Украине.

"Как можно вести бизнес, если ты не знаешь, запретят ли тебе ехать внутри страны или нет. Бизнес должен работать на победу, но новые законодательные нормы не должны загнать экономику в тень", — добавил Мирошниченко.

Алексей Мирошниченко
Президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в интервью. Фото: скриншот с YouTube

Баланс между восполнением дефицита кадров на фронте и экономике

Мужчина также считает, что в мире существуют профессии, без которых производство просто остановится. Именно этим людям Мирошниченко советует дать отсрочку от призыва на службу, ведь без них в экономике будут большие проблемы.

Напомним, мы писали о том, получат ли украинцы повестки в электронном виде.

Ранее мы рассказывали, что нужно делать украинцу после получения первой повестки.

Также мы сообщали о том, кто будет вручать повестки украинцам в 2024 году.

военное положение
повестки
война в Украине
ТЦК и СП

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