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Виробник Taurus заявив, що відновить запаси ракет Німеччини в разі постачання їх Україні

21 січня 2024 01:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Виробник Taurus заявив, що відновить запаси ракет Німеччини в разі постачання їх Україні
Авіаційна крилата ракета Taurus. Фото: Defense Express
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Компанія Taurus Systems заявила, що готова швидко поповнити німецькі запаси ракет Taurus, якщо надійде відповідне замовлення. Таким чином виробник заперечив твердження про те, що Німеччина начебто не зможе оперативно відновити свій ракетний потенціал після можливого постачання ракет Taurus Україні.

Про це повідомляє очільник Taurus Systems Йоахім Кнопф у соцмережі X.

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Так, Йоахім Кнопф зазначив, що оперативне поповнення запасів ракет не є проблемою.

"У разі відповідного замовлення виробник готовий у найкоротший термін як розгорнути виробництво нових ракет Taurus, так і доопрацювати наявні", — наголосив він.

Відомо, що в листопаді компанія MBDA, що володіє Taurus Systems, висловила готовність не лише збільшити виробництво ракет Taurus в найкоротший термін, але й одночасно інтегрувати в них нові технічні досягнення.

Скриншот повідомлення з соцмережі Х сторінки "MBDA Deutschland"
Скриншот повідомлення з соцмережі Х сторінки "MBDA Deutschland"

Що відомо про надання Україні ракет Taurus

Нагадаємо, що 17 січня німецький парламент голосував за надання Україні ракет Taurus. Вони призначені для знищення добре захищених об’єктів на великій відстані.

Також ми повідомляли, що німецький парламент під час голосування відхилив пропозицію щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Це рішення було ухвалено під час голосування, яке відбулося 17 січня.

Додамо, що в парламенті України прокоментували невдачу в голосуванні Бундестагу щодо надання Україні ракет Taurus. Як виявилося, ситуація постає дещо інакше.

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