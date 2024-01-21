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Производитель Taurus заявил, что возобновит запасы ракет Германии в случае поставки их Украине

21 января 2024 01:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Производитель Taurus заявил, что возобновит запасы ракет Германии в случае поставки их Украине
Авиационная крылатая ракета Taurus. Фото: Defense Express
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Компания Taurus Systems заявила, что готова быстро пополнить немецкие запасы ракет Taurus, если поступит соответствующий заказ. Таким образом, производитель опроверг утверждение о том, что Германия вроде бы не сможет оперативно восстановить свой ракетный потенциал после возможной поставки ракет Taurus Украине.

Об этом сообщает глава Taurus Systems Йоахим Кнопф в соцсети X.

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Так, Йоахим Кнопф отметил, что оперативное пополнение запасов ракет не является проблемой.

"В случае соответствующего заказа производитель готов в кратчайшие сроки как развернуть производство новых ракет Taurus, так и доработать имеющиеся", — подчеркнул он.

Известно, что в ноябре компания MBDA, владеющая Taurus Systems, выразила готовность не только увеличить производство ракет Taurus в кратчайшие сроки, но и одновременно интегрировать в них новые технические достижения.

Скриншот сообщения из соцсети Х страницы "MBDA Deutschland"
Скриншот сообщения из соцсети Х страницы "MBDA Deutschland"

Что известно о предоставлении Украине ракет Taurus

Напомним, что 17 января немецкий парламент голосовал за предоставление Украине ракет Taurus. Они предназначены для уничтожения хорошо защищенных объектов на большом расстоянии.

Также мы сообщали, что немецкий парламент во время голосования отклонил предложение о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus. Это решение было принято во время голосования, состоявшегося 17 января.

Добавим, что в парламенте Украины прокомментировали неудачу в голосовании Бундестага относительно предоставления Украине ракет Taurus. Как оказалось, ситуация обстоит несколько иначе.

Германия
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военная помощь
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