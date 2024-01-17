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Выпустили более 300 снарядов — в Херсонской ОВА рассказали об обстрелах РФ

17 января 2024 10:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Выпустили более 300 снарядов — в Херсонской ОВА рассказали об обстрелах РФ
Последствия обстрела Херсонской области. Фото: t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки российские оккупанты 75 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. Из-за вражеских атак три человека получили ранения.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин

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"За минувшие сутки противник совершил 75 обстрелов, выпустив 351 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов", — говорится в сообщении.

Целью захватчиков являлись жилые кварталы населенных пунктов региона. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.

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Напомним, в ночь на 17 января российские военные атаковали юг Украины ударными беспилотниками. Силы ПВО сбивали вражеские цели почти три часа. В результате сбития дронов на подлете в Одесскую область большинство упали в море, однако часть нанесла значительные повреждения.

Обломки некоторых сбитых БпЛА и взрывная волна нанесли повреждения многоквартирным домам, автомобилям местных жителей. Возникли пожары.

Добавим, российские захватчики атаковали Харьков вечером 16 января. Известно, что оккупанты ударили по жилым кварталам города, в результате чего пострадали.

обстрелы
Херсонская область
оккупанты
война в Украине

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