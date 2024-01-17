Выпустили более 300 снарядов — в Херсонской ОВА рассказали об обстрелах РФ
За предыдущие сутки российские оккупанты 75 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. Из-за вражеских атак три человека получили ранения.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсонской области
"За минувшие сутки противник совершил 75 обстрелов, выпустив 351 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов", — говорится в сообщении.
Целью захватчиков являлись жилые кварталы населенных пунктов региона. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.
Напомним, в ночь на 17 января российские военные атаковали юг Украины ударными беспилотниками. Силы ПВО сбивали вражеские цели почти три часа. В результате сбития дронов на подлете в Одесскую область большинство упали в море, однако часть нанесла значительные повреждения.
Обломки некоторых сбитых БпЛА и взрывная волна нанесли повреждения многоквартирным домам, автомобилям местных жителей. Возникли пожары.
Добавим, российские захватчики атаковали Харьков вечером 16 января. Известно, что оккупанты ударили по жилым кварталам города, в результате чего пострадали.
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