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Військовий розповів, як ставиться до святкувань під час війни

19 січня 2024 09:44
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Військовий розповів, як ставиться до святкувань під час війни
Військовий Дмитро Алєксєєнко. Фото: РБК-Україна
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Святкування під час війни — складне питання, адже хтось так знімає напругу, але хтось і не згадує про військових в холодних окопах. Якщо святкування відбувається з повагою до ситуації в країні, то це нормально.

Про це розповів командир роти УБпАК Дмитро Алєксєєнко в інтерв'ю РБК-Україна

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Алєксєєнко вважає, що святкування та розваги під час війни — складне питання, адже це індивідуальна відповідальність кожної людини. Він каже, що з одного боку, знімати напругу якось потрібно, а з іншого слід пам'ятати про тих, хто зараз на передовій.

"Звісно, виникає відчуття несправедливості, коли це все висвітлюється в соціальних мережах, доки ти сидиш в холодних ямах, ховаючись від ворожих снарядів, та думаєш, чи ти взагалі будеш жити", — ділиться військовий. 

За його словами, святкування, яке відбувається з повагою до важкої ситуації в країні — це нормально. Але не може не дратувати, коли військових роблять "другосортними" та можуть дозволити не обслуговувати або взагалі не впустити до закладу. 

"Можу зауважити, що соціальна політика в державі повністю провалена, з людьми (і в цілому з суспільством) ніхто не працює, відсутня єдина ідеологія нації та взагалі відсутні програми реабілітації суспільства до війни та військових. Мають існувати та діяти певні моральні та поведінкові форми єдності суспільства, розуміння обставин та соціальної підтримки. Важливо пам'ятати про те, що в тилу життя не зупиняється, але і проявляти повагу та підтримку тим, хто на передовій", — вважає Дмитро Алєксєєнко.

Нагадаємо, що першокласник з Чернівців 6-річний Данило під час різдвяних свят наколядував понад 17 тис. грн для бійців Збройних сил України. Ці кошти додали до збору навчального закладу, де вчиться хлопчик.

свята
військові
розваги
війна в Україні

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