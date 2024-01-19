Военный рассказал, как относится к празднованию во время войны

Военный Дмитрий Алексеенко. Фото: РБК-Украина

Празднование во время войны — сложный вопрос, ведь кто-то так снимает напряжение, но кто-то и не упоминает о военных в холодных окопах. Если празднование проходит с уважением к ситуации в стране, то это нормально

Об этом рассказал командир роты УБпАК Дмитрий Алексеенко в интервью РБК-Украина.

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Алексеенко считает, что празднование и развлечения во время войны — сложный вопрос, ведь это индивидуальная ответственность каждого человека. Он говорит, что с одной стороны, снимать напряжение нужно, а с другой следует помнить о тех, кто сейчас на передовой.

"Конечно, возникает ощущение несправедливости, когда все это освещается в социальных сетях, пока ты сидишь в холодных ямах, прячась от вражеских снарядов, и думаешь, ты вообще будешь жить", — делится военный.

По его словам, празднование, которое происходит с уважением к тяжелой ситуации в стране, — это нормально. Но не может не раздражать, когда военных делают "второсортными" и могут позволить не обслуживать или вообще не впустить в заведение.

"Могу заметить, что социальная политика в государстве полностью провалена, с людьми (и в целом с обществом) никто не работает, отсутствует единая идеология нации и вообще отсутствуют программы реабилитации общества к войне и военным. Должны существовать и действовать определенные нравственные и поведенческие формы единства общества, понимание обстоятельств и социальной поддержки. Важно помнить о том, что в тылу жизнь не останавливается, но и проявлять уважение и поддержку тем, кто на передовой", — считает Дмитрий Алексеенко.

Напомним, что первоклассник из Черновцов 6-летний Даниил во время рождественских праздников наколядовал более 17 тыс. грн для бойцов Вооруженных сил Украины. Эти средства будут добавлены к сбору учебного заведения, где учится мальчик.