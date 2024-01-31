Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Військовий медик назвала головні проблеми у досягненні миру arrow

Військовий медик назвала головні проблеми у досягненні миру

31 січня 2024 13:51
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Військовий медик назвала головні проблеми у досягненні миру
Санітарний інструктор медпункту евакуаційної бригади Ганна Васик. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Санітарний інструктор медпункту евакуаційної бригади Ганна Васик назвала головні проблеми у досягненні миру. На її думку, українцям потрібен чіткий сценарій перемоги.

Про це Ганна Васик розповіла у рамках форуму "Роль жінки для досягнення миру", передає кореспондент Новини.LIVE

Читайте також:

Що потрібно Україні для досягнення миру

Медик зазначила, що багато українців, під впливом пропаганди, вважають, що вони не мають впливу на ситуацію і безсилі щось змінити.

"Пасивна більшість нашого суспільства має схожу позицію з людьми суспільства нашого ворога, мовляв, ми ні на що не впливаємо, я маленька людина, що я можу зробити. Але думаю, що ми погодимося, тому що ми самі таким грішимо", — сказала вона.

Також у країні відсутній чіткий план завершення війни для України чи стратегія досягнення перемоги.

"У нас відсутнє чітке розуміння та чітка комунікація якогось сценарію, який ми називаємо перемогою чи завершенням війни на вигідних для України умовах", додала вона.

Нагадаємо, що у Києві 31 січня відбувається форум "Роль жінок для досягнення миру". У заході взяли участь жінки, які обіймають різні посади у лавах Збройних сил України, активісти та волонтери.

Також ми повідомляли, що нещодавно стало відомо про категорії жінок, які підлягають призову згідно з новою версією закону про мобілізацію. Як зазначається, до списку потрапили жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю.

Київ
ЗСУ
українці
жінки
військові
проблеми
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі