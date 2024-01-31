Військовий медик назвала головні проблеми у досягненні миру

Санітарний інструктор медпункту евакуаційної бригади Ганна Васик. Фото: скриншот

Санітарний інструктор медпункту евакуаційної бригади Ганна Васик назвала головні проблеми у досягненні миру. На її думку, українцям потрібен чіткий сценарій перемоги.

Про це Ганна Васик розповіла у рамках форуму "Роль жінки для досягнення миру", передає кореспондент Новини.LIVE

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Медик зазначила, що багато українців, під впливом пропаганди, вважають, що вони не мають впливу на ситуацію і безсилі щось змінити.

"Пасивна більшість нашого суспільства має схожу позицію з людьми суспільства нашого ворога, мовляв, ми ні на що не впливаємо, я маленька людина, що я можу зробити. Але думаю, що ми погодимося, тому що ми самі таким грішимо", — сказала вона.

Також у країні відсутній чіткий план завершення війни для України чи стратегія досягнення перемоги.

"У нас відсутнє чітке розуміння та чітка комунікація якогось сценарію, який ми називаємо перемогою чи завершенням війни на вигідних для України умовах", — додала вона.

Нагадаємо, що у Києві 31 січня відбувається форум "Роль жінок для досягнення миру". У заході взяли участь жінки, які обіймають різні посади у лавах Збройних сил України, активісти та волонтери.

Також ми повідомляли, що нещодавно стало відомо про категорії жінок, які підлягають призову згідно з новою версією закону про мобілізацію. Як зазначається, до списку потрапили жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю.