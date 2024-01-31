Военный медик назвала главные проблемы в достижении мира

Санитарный инструктор медпункта эвакуационной бригады Анна Васик. Фото: скриншот

Санитарный инструктор медпункта эвакуационной бригады Анна Васик назвала главные проблемы в достижении мира. По ее мнению, украинцам необходим четкий сценарий победы.

Об этом Анна Васик рассказала в рамках форума "Роль женщины для достижения мира", передает корреспондент Новини.LIVE

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Медик указала, что многие украинцы, под воздействием пропаганды, считают, что они не имеют влияния на ситуацию и бессильны что-либо изменить.

"Пассивное большинство нашего общества имеет похожую позицию с людьми общества нашего врага, мол мы ни на что не влияем, я маленький человек, что я могу сделать. Но думаю, что мы согласимся, потому что мы сами таким грешим", — сказала она.

Также в стране отсутствует четкий план завершения войны для Украины или стратегия достижения победы.

"У нас отсутствует четкое понимание и четкая коммуникация какого-то сценария, который мы называем победой или завершением войны на выгодных для Украины условиях", — добавила она.

Напомним, что в Киеве 31 января проходит форум "Роль женщин для достижения мира". В мероприятии приняли участие женщины, занимающие разные должности в рядах Вооруженных сил Украины, активисты и волонтеры.

Также мы сообщали, что недавно стало известно о категориях женщин, подлежащих призыву согласно новой версии закона о мобилизации. Как отмечается, в список попали женщины с медицинской или фармацевтической специальностью.