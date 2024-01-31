Военный медик назвала главные проблемы в достижении мира
Санитарный инструктор медпункта эвакуационной бригады Анна Васик назвала главные проблемы в достижении мира. По ее мнению, украинцам необходим четкий сценарий победы.
Об этом Анна Васик рассказала в рамках форума "Роль женщины для достижения мира", передает корреспондент Новини.LIVE
Что нужно Украине для достижения мира
Медик указала, что многие украинцы, под воздействием пропаганды, считают, что они не имеют влияния на ситуацию и бессильны что-либо изменить.
"Пассивное большинство нашего общества имеет похожую позицию с людьми общества нашего врага, мол мы ни на что не влияем, я маленький человек, что я могу сделать. Но думаю, что мы согласимся, потому что мы сами таким грешим", — сказала она.
Также в стране отсутствует четкий план завершения войны для Украины или стратегия достижения победы.
"У нас отсутствует четкое понимание и четкая коммуникация какого-то сценария, который мы называем победой или завершением войны на выгодных для Украины условиях", — добавила она.
Напомним, что в Киеве 31 января проходит форум "Роль женщин для достижения мира". В мероприятии приняли участие женщины, занимающие разные должности в рядах Вооруженных сил Украины, активисты и волонтеры.
Также мы сообщали, что недавно стало известно о категориях женщин, подлежащих призыву согласно новой версии закона о мобилизации. Как отмечается, в список попали женщины с медицинской или фармацевтической специальностью.
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