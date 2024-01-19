Відпочинок 2024 — названо найдешевший туристичний напрям - куди поїхати на відпочинок у 2024 році - Нью-Делі - ціни на відпочинок

Панорама Нью-Делі. Фото: pixabay

Столиця Індії Нью-Делі визначена найдешевшим туристичним напрямом 2024 року. Місто, багате на різні пам'ятки культури, славиться ідеальним співвідношення ціни та якості.

Про це йдеться у дослідженні видання Wethrift.

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Нью-Делі отримало 69,2 бала з 80-и. В дослідженні враховувалися такі фактори, як ціни на житло, їжу, атракціони та транспорт.

Так, для подорожі на двох на житло потрібно буде витратити в середньому $50. Зробити закупи продуктів буде можливо за $22. Напої обійдуться у $1,5.

Квитки на розваги та екскурсії в середньому коштують $64, що майже вдвічі дешевше, ніж в Стамбулі в Туреччині та Мадриді в Іспанії.

Проїзд у громадському транспорті — приблизно $0,40.

Експерти кажуть, що планувати візит до Нью-Делі варто, зважаючи на погодні умови. Травень є найспекотнішим місяцем в Індії, тому прибувши туди в цьому місяці, є ризик не отримати тих чудових вражень, які пропонує місто.

Хоча фестивалі там відбуваються у різні пори року — Дівалі (31 жовтня у 2024 році), Холі (24 березня у 2024 році), Наваратрі, який триває дев’ять ночей у жовтні та великий парад на День Республіки Індії (26 січня).

Нагадаємо, Біляївська громада на Одещині планує відкрити зелений туризм на березі Дністра, у межах Нижньодністровського національного природного парку. Крім того, розглядається питання виходу до Турунчука на човнах та байдарках.

Також ми писали, що на Тузлівських лиманах, що на Одещині, зафіксували унікальне для цього періоду року природне явище — цвітіння пізньоцвіта анкарського, рослини, занесеної до Червоної книги України. Місцеві мешканці називають цю рослину брандушкою.