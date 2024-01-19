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Отдых 2024 — названо самое дешевое туристическое направление

19 января 2024 05:22
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Отдых 2024 - названо самое дешевое туристическое направление - куда поехать на отдых в 2024 году - Нью-Дели - цены на отдых
Панорама Нью-Дели. Фото: pixabay
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Столица Индии Нью-Дели определена самым дешевым туристическим направлением 2024 года. Город, богатый различными достопримечательностями культуры, славится идеальным соотношением цены и качества.

Об этом говорится в исследовании издания Wethrift.

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Нью-Дели получил 69,2 балла из 80-и. В исследовании учитывались такие факторы как цены на жилье, еду, аттракционы и транспорт.

Так, для путешествия на двоих на жилье нужно будет потратить в среднем $50. Сделать закупки продуктов будет возможно за $22. Напитки обойдутся в $1,5.

Билеты на развлечения и экскурсии стоят в среднем $64, что почти вдвое дешевле, чем в Стамбуле в Турции и Мадриде в Испании.

Проезд в общественном транспорте — около $0,40.

Эксперты говорят, что планировать визит в Нью-Дели стоит, учитывая погодные условия. Май является самым жарким месяцем в Индии, поэтому прибыв туда в этом месяце, есть риск не получить тех замечательных впечатлений, которые предлагает город.

Хотя фестивали там проходят в разное время года — Дивали (31 октября в 2024 году), Холи (24 марта в 2024 году), Наваратри, который длится девять ночей в октябре и большой парад в День Республики Индии (26 января).

Напомним, Беляевская община в Одесской области планирует открыть зеленый туризм на берегу Днестра, в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Кроме того, рассматривается вопрос выхода в Турунчук на лодках и байдарках.

Также мы писали, что на Тузловских лиманах, что в Одесской области, зафиксировали уникальное для этого периода года природное явление — цветение безвременника анкарского, растения, занесенного в Красную книгу Украины. Местные жители называют это растение брандушкой.

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