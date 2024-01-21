Эхо Первой мировой войны — как крысы и мыши "захватили" окопы ВСУ

Украинский военный в окопе. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Линию фронта в Украине заполонили крысы и мыши. Эти животные распространяют болезни, вызывающие у солдат рвоту и кровотечение из глаз. Таким образом, крысы и мыши подрывают боеспособность военных. Подобная ситуация происходила также в годы Первой мировой войны.

Об этом сообщает CNN.

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Украинская военная с позывным "Кира" вспомнила, как прошлой осенью ее батальон подвергся "мышиной эпидемии" во время боевых действий на юге Запорожской области.

"Представьте, что вы ложитесь спать и ночь начинается с того, что мышь заползает вам в штаны или свитер, или грызет кончики пальцев, или кусает вас за руку. Вы спите два или три часа, в зависимости от того, насколько вам повезет", — рассказала "Кира".

По ее словам, в одной землянке жили сотни мышей.

CNN пишет, что частично это связано с изменением времен года и брачным циклом мышей, но также является показателем того, насколько война стала статической после того, как контрнаступление Украины было в значительной степени отражено хорошо укрепленными российскими укрепрайонами.

На фоне еще одной зимы мыши ищут пищу и тепло вдоль почти 1000-километровой линии фронта, распространяя болезни.

"Кира" говорит, что перепробовала все, чтобы избавиться от мышей. Военная рассыпала яд, распыляла аммиак и даже молилась.

"У нас была кошка Буся, и сначала она тоже помогала и ела мышей. Но со временем их стало так много, что она отказалась. Кошка может поймать одну-две мыши, но если их 70, то это нереально", — рассказала она.

Мыши и крысы шарят под кроватями, в рюкзаках, электрогенераторах, карманах пальто и наволочках.

В декабре прошлого года украинская военная разведка сообщила о вспышке "мышиной лихорадки" во многих российских частях вокруг Купянска Харьковской области. В сообщении говорилось, что болезнь передается от мышей к человеку.

По словам украинских военных, ужасные симптомы болезни включают лихорадку, сыпь, низкое кровяное давление, кровоизлияния в глаза, рвоту, сильную боль в спине и проблемы с мочеиспусканием.

По данным ГУР МО Украины, "мышиная лихорадка" значительно снизила боеспособность российских солдат. В разведке не сообщали, пострадали ли от нее украинские военнослужащие.

Отчет напоминал сообщения времен Первой мировой войны, когда отходы и тела людей способствовали быстрому размножению "окопных крыс". Животные ведут ночной образ жизни и часто очень активны, когда солдаты пытаются отдохнуть, вызывая огромный стресс.

Роберт Грейвс, английский поэт, участвовавший в Первой мировой войне, вспоминал в своих мемуарах, как крысы "выходили из канала, питались многочисленными труппами и чрезвычайно размножались". Когда прибыл новый офицер, в свою первую ночь он "услышал суету, посветил фонариком на кровать и обнаружил на своем одеяле двух бьющихся крыс".

В первую мировую войну популяция крыс резко возросла, когда конфликт зашел в тупик. CNN отмечает, что есть опасения, что война России в Украине сделала то же самое. Об этом в конце 2023 года в интервью The Economist заявил глава Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный:

"Так же, как и в Первой мировой войне, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик".

Игорь Загороднюк, научный сотрудник Национального музея национальной истории Украины, рассказал, что нашествие мышей частично объясняется тем, что пик размножения грызунов приходится на осень, а также из-за последствий самой войны.

"Озимые культуры, посеянные осенью 2021 года, во многих местах не были собраны в 2022 году и дали щедрый самосев. Мыши, которые размножились на нем, пережили очень теплую зиму и продолжили собирать новый урожай", — сказал он.

Война также рассеяла естественных хищников, что позволило мышам более свободно размножаться.

Грызуны портят военное и электрическое оборудование на фронте.

"Мыши грызли все: радиоприемники, ретрансляторы, провода. Мыши забирались в машины и танки и перегрызали электропроводку. Только в нашей землянке потери от мышей составляют один миллион гривен", — рассказала "Кира".

Напомним, в Украине продолжается не только мобилизация военнообязанных мужчин, но даже кошек. Так, пушистые любимцы помогают бойцам бороться с мышами, крысами, змеями и прочим нашествием на передовой.