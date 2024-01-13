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Вибух прогримів у Дніпрі — пуски балістики

13 січня 2024 05:08
оновлено: 05:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Дніпрі зараз 13 січня — обстріл міста балістикою
Сильні вибухи в нічному місті. Фото: kr.depo.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Дніпрі зараз, 13 січня, прогриміли одразу після оголошення повітряної тривоги. Сталося це близько 05:00. За попередньою інформацією, ворог обстрілює місто балістикою.

Про це повідомляють соцмережі.

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Вибухи в Дніпрі зараз 13 січня

Зазначається, що в Дніпрі пролунали вибухи, наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ"

За даними місцевих пабліків, вибуху в Дніпрі передувало попередження про загрозу балістики з Криму.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Сейчас. Новости"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Сейчас. Новости"

Оновлено 05:21. У Дніпрі чути повторні вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ"

Натомість очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Тим часом в низці областей повторно оголосили повітряну тривогу.

Мапа повітряних тривог в Україні зараз, 13 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що Україною близько 05:00 стрімко почала ширитись повітряна тривога. За попередньою інформацією, є загроза застосування балістичного озброєння.

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Дніпро
Дніпропетровська область
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