Вибухи в Дніпрі зараз 13 січня — обстріл міста балістикою

Вибух прогримів у Дніпрі — пуски балістики
Вибухи в Дніпрі зараз, 13 січня, прогриміли одразу після оголошення повітряної тривоги. Сталося це близько 05:00. За попередньою інформацією, ворог обстрілює місто балістикою.
Про це повідомляють соцмережі.
Вибухи в Дніпрі зараз 13 січня
Зазначається, що в Дніпрі пролунали вибухи, наразі в області оголошено повітряну тривогу.
За даними місцевих пабліків, вибуху в Дніпрі передувало попередження про загрозу балістики з Криму.
Оновлено 05:21. У Дніпрі чути повторні вибухи.
Натомість очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Тим часом в низці областей повторно оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо, що Україною близько 05:00 стрімко почала ширитись повітряна тривога. За попередньою інформацією, є загроза застосування балістичного озброєння.
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