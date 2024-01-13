Взрывы в Днепре сейчас 13 января — обстрел города баллистикой

Сильные взрывы в ночном городе. Фото: kr.depo.ua

Взрывы в Днепре сейчас, 13 января, прогремели после объявления воздушной тревоги. Произошло это около пяти часов.

Об этом сообщают местные паблики.

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Также взрывы в Днепре подтверждают и другие паблики.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Сейчас. Новости"

Обновлено 05:21. В Днепре раздаются повторные взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ"

В то же время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лисака

Между тем, в ряде областей повторно объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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