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Взрыв прогремел в Днепре — пуски баллистики

13 января 2024 05:08
обновлено: 05:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Днепре сейчас 13 января — обстрел города баллистикой
Сильные взрывы в ночном городе. Фото: kr.depo.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Днепре сейчас, 13 января, прогремели после объявления воздушной тревоги. Произошло это около пяти часов.

Об этом сообщают местные паблики.

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Инфо"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Инфо"

Также взрывы в Днепре подтверждают и другие паблики.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Сейчас. Новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Сейчас. Новости"

Обновлено 05:21. В Днепре раздаются повторные взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ"

В то же время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лисака
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лисака

Между тем, в ряде областей повторно объявили воздушную тревогу.

Карта воздушных тревог в Украине сейчас, 13 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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