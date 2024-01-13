Взрывы в Днепре сейчас 13 января — обстрел города баллистикой

Взрыв прогремел в Днепре — пуски баллистики
13 января 2024 05:08
обновлено: 05:25
Сильные взрывы в ночном городе. Фото: kr.depo.ua
Взрывы в Днепре сейчас, 13 января, прогремели после объявления воздушной тревоги. Произошло это около пяти часов.
Об этом сообщают местные паблики.
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Также взрывы в Днепре подтверждают и другие паблики.
Обновлено 05:21. В Днепре раздаются повторные взрывы.
В то же время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Между тем, в ряде областей повторно объявили воздушную тревогу.
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