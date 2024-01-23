Вдарили по особовому складу та знищили техніку — в Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ

Російські військові на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони вдарила по вісьмох районах зосередження особового складу і техніки. Крім того, наші військові знищили одну керовану авіаракету Х-59.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59", — йдеться у повідомленні.

Крім того, відомо, що підрозділи ракетних військ завдали ударів по пункту управління, артилерійському засобу та радіолокаційній станції противника.

У Генштабі підрахували, що за минулу добу ворог втратив 960 військових, 22 танки, 59 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 1 крилату ракету, 65 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом загарбники випустили 41 повітряну ціль, а сили ППО знищили 21 ракету.

Додамо, нещодавно українські військові знищили рідкісну російську санітарну бронемашину тактичної ланки ЗСА-Т у Луганській області. На цю операцію бійці ЗСУ витратили декілька ударних безпілотників.