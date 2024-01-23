Ударили по личному составу и уничтожили технику — в Генштабе рассказали об успехах ВСУ

Российские военные на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

За прошедшие сутки авиация Сил обороны ударила по восьми районам сосредоточения личного состава и техники. Кроме того, наши военные уничтожили одну управляемую авиаракету Х-59.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Успехи Сил обороны за последние сутки

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59", — говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что подразделения ракетных войск нанесли удары по пункту управления, артиллерийскому средству и радиолокационной станции противника.

В Генштабе подсчитали, что за минувшие сутки враг потери 960 военных, 22 танка, 59 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, два РСЗО, одну крылатую ракету, 65 автомобилей и 12 единиц специальной техники.

Напомним, что этой ночью российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. В общей сложности захватчики выпустили 41 воздушную цель, а силы ПВО уничтожили 21 ракету.

Недавно украинские военные уничтожили редкую российскую санитарную бронемашину тактического звена ЗСА-Т в Луганской области. На эту операцию бойцы ВСУ потратили несколько ударных беспилотников.