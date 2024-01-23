Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Ударили по личному составу и уничтожили технику — в Генштабе рассказали об успехах ВСУ arrow

Ударили по личному составу и уничтожили технику — в Генштабе рассказали об успехах ВСУ

23 января 2024 13:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ударили по личному составу и уничтожили технику — в Генштабе рассказали об успехах ВСУ
Российские военные на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки авиация Сил обороны ударила по восьми районам сосредоточения личного состава и техники. Кроме того, наши военные уничтожили одну управляемую авиаракету Х-59.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также:

Успехи Сил обороны за последние сутки

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59", — говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что подразделения ракетных войск нанесли удары по пункту управления, артиллерийскому средству и радиолокационной станции противника.

В Генштабе подсчитали, что за минувшие сутки враг потери 960 военных, 22 танка, 59 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, два РСЗО, одну крылатую ракету, 65 автомобилей и 12 единиц специальной техники.

Напомним, что этой ночью российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. В общей сложности захватчики выпустили 41 воздушную цель, а силы ПВО уничтожили 21 ракету.

Недавно украинские военные уничтожили редкую российскую санитарную бронемашину тактического звена ЗСА-Т в Луганской области. На эту операцию бойцы ВСУ потратили несколько ударных беспилотников.

военная техника
военные
Генштаб ВСУ
война в Украине
авиация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме