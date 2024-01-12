Вбивство командира роти на Миколаївщині бійцем ЗСУ — нові подробиці
На Миколаївщині старшина роти розстріляв з автомата в заступника командира роти, після чого застрелився сам. Вбивство сталося у селищі Березнегувате увечері 7 січня. Військовий Збройних сил України вистрілив у командира шість разів.
Про це повідомляє Политика Страны.
Деталі розстрілу командира роти на Миколаївщині
За даними джерела видання, стало відомо, що між головним сержантом стрілецької роти стрілецького батальйону, якому було 45 років, і заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення, якому було 32 роки, сталася суперечка через особисту неприязнь.
"Під час конфлікту сержант кілька разів вистрілив у заступника командира роти з автомата АК-74. Практично одразу після цього сержант вистрілив з того ж автомата собі в голову, вчинивши самогубство", — вказує джерело видання.
Також є дані про те, що сержант, який стріляв, був мобілізований до військ ЗСУ 26 лютого 2022 року. Бувши заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення, чоловік служив за контрактом, а також військовий є випускником Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частина 1 умисне вбивство", — вказало джерело.
Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві та нарузі над померлою дівчиною. За скоєне їм загрожує тривалий строк увʼязнення.
Додамо, у Семенівській громаді Чернігівської області 10 січня російська диверсійно-розвідувальна група зайшла на територію України. Ворожими бійцями було розстріляно цивільного чоловіка у його власному автомобілі.
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