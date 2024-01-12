Вбивство командира роти на Миколаївщині бійцем ЗСУ — нові подробиці

Український військовий. Ілюстративне фото: Офіс Президента

На Миколаївщині старшина роти розстріляв з автомата в заступника командира роти, після чого застрелився сам. Вбивство сталося у селищі Березнегувате увечері 7 січня. Військовий Збройних сил України вистрілив у командира шість разів.

Про це повідомляє Политика Страны.

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Деталі розстрілу командира роти на Миколаївщині

За даними джерела видання, стало відомо, що між головним сержантом стрілецької роти стрілецького батальйону, якому було 45 років, і заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення, якому було 32 роки, сталася суперечка через особисту неприязнь.

"Під час конфлікту сержант кілька разів вистрілив у заступника командира роти з автомата АК-74. Практично одразу після цього сержант вистрілив з того ж автомата собі в голову, вчинивши самогубство", — вказує джерело видання.

Також є дані про те, що сержант, який стріляв, був мобілізований до військ ЗСУ 26 лютого 2022 року. Бувши заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення, чоловік служив за контрактом, а також військовий є випускником Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частина 1 умисне вбивство", — вказало джерело.

Скриншот допису Политика Страны

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві та нарузі над померлою дівчиною. За скоєне їм загрожує тривалий строк увʼязнення.

Додамо, у Семенівській громаді Чернігівської області 10 січня російська диверсійно-розвідувальна група зайшла на територію України. Ворожими бійцями було розстріляно цивільного чоловіка у його власному автомобілі.