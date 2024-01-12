Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Вбивство командира роти на Миколаївщині бійцем ЗСУ — нові подробиці arrow

Вбивство командира роти на Миколаївщині бійцем ЗСУ — нові подробиці

12 січня 2024 17:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Вбивство командира роти на Миколаївщині бійцем ЗСУ — нові подробиці
Український військовий. Ілюстративне фото: Офіс Президента
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Миколаївщині старшина роти розстріляв з автомата в заступника командира роти, після чого застрелився сам. Вбивство сталося у селищі Березнегувате увечері 7 січня. Військовий Збройних сил України вистрілив у командира шість разів.

Про це повідомляє Политика Страны.

Читайте також:

Деталі розстрілу командира роти на Миколаївщині

За даними джерела видання, стало відомо, що між головним сержантом стрілецької роти стрілецького батальйону, якому було 45 років, і заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення, якому було 32 роки, сталася суперечка через особисту неприязнь.

"Під час конфлікту сержант кілька разів вистрілив у заступника командира роти з автомата АК-74. Практично одразу після цього сержант вистрілив з того ж автомата собі в голову, вчинивши самогубство", — вказує джерело видання.

Також є дані про те, що сержант, який стріляв, був мобілізований до військ ЗСУ 26 лютого 2022 року. Бувши заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення, чоловік служив за контрактом, а також військовий є випускником Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частина 1 умисне вбивство", — вказало джерело.

Скриншот допису Политика Страны
Скриншот допису Политика Страны

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві та нарузі над померлою дівчиною. За скоєне їм загрожує тривалий строк увʼязнення.

Додамо, у Семенівській громаді Чернігівської області 10 січня російська диверсійно-розвідувальна група зайшла на територію України. Ворожими бійцями було розстріляно цивільного чоловіка у його власному автомобілі.

ЗСУ
вбивство
Україна
Миколаївська область
командир

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі