Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Убийство командира роты на Николаевщине бойцом ВСУ — новые подробности arrow

Убийство командира роты на Николаевщине бойцом ВСУ — новые подробности

12 января 2024 17:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Убийство командира роты на Николаевщине бойцом ВСУ — новые подробности
Украинский военный. Иллюстративное фото: Офис Президента
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Николаевской области старшина роты расстрелял из автомата заместителя командира роты, после чего застрелился сам. Убийство произошло в поселке Березнеговатое вечером 7 января. Военный Вооруженных сил Украины выстрелил в командира шесть раз.

Об этом сообщает Политика Страны.

Читайте также:

Детали расстрела командира роты в Николаевской области

По данным источника издания, стало известно, что между главным сержантом стрелковой роты стрелкового батальона, которому было 45 лет, и заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению, которому было 32 года, произошел спор из-за личной неприязни.

"Во время конфликта сержант несколько раз выстрелил в заместителя командира роты из автомата АК-74. Практически сразу после этого сержант выстрелил из того же автомата себе в голову, совершив самоубийство", — указывает источник издания.

Также есть данные о том, что стрелявший сержант был мобилизован в войска ВСУ 26 февраля 2022 года. Будучи заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению, мужчина служил по контракту, а также военный является выпускником Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

"По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 115 часть 1 умышленное убийство", — указал источник.

Скриншот поста Политика Страны
Скриншот поста Политика Страны

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили двух мужчин, подозреваемых в убийстве и надругательстве над умершей девушкой. За совершенное им грозит длительный срок заключения.

Добавим, в Семеновской громаде Черниговской областт 10 января российская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Украины. Вражескими бойцами был расстрелян гражданский мужчина в его собственном автомобиле.

ВСУ
убийство
Украина
Николаевская область
командир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме