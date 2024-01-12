Убийство командира роты на Николаевщине бойцом ВСУ — новые подробности

Украинский военный. Иллюстративное фото: Офис Президента

В Николаевской области старшина роты расстрелял из автомата заместителя командира роты, после чего застрелился сам. Убийство произошло в поселке Березнеговатое вечером 7 января. Военный Вооруженных сил Украины выстрелил в командира шесть раз.

Об этом сообщает Политика Страны.

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По данным источника издания, стало известно, что между главным сержантом стрелковой роты стрелкового батальона, которому было 45 лет, и заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению, которому было 32 года, произошел спор из-за личной неприязни.

"Во время конфликта сержант несколько раз выстрелил в заместителя командира роты из автомата АК-74. Практически сразу после этого сержант выстрелил из того же автомата себе в голову, совершив самоубийство", — указывает источник издания.

Также есть данные о том, что стрелявший сержант был мобилизован в войска ВСУ 26 февраля 2022 года. Будучи заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению, мужчина служил по контракту, а также военный является выпускником Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

"По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 115 часть 1 умышленное убийство", — указал источник.

Скриншот поста Политика Страны

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили двух мужчин, подозреваемых в убийстве и надругательстве над умершей девушкой. За совершенное им грозит длительный срок заключения.

Добавим, в Семеновской громаде Черниговской областт 10 января российская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Украины. Вражескими бойцами был расстрелян гражданский мужчина в его собственном автомобиле.